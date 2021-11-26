Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра

Маникюр в нежных цветах – это всегда женственно и изысканно. Можно выбрать как пастельные оттенки, так и нюдовые, графитовые или молочные.

Если хочется добавить нейл-дизайна динамики, то можно использовать одну из стильных техник: градиент, абстракцию, негативное пространство или элементы декора. Об этом пишет Cosmopolitan.

Нюд с богемным френчем и natural будут уместны в любое время года. Персиковый с сиреневым и конфетное обмбре можно выбрать, если хочется добавить красок. Оттенок "взбитые сливки" – нежный и стильный дизайн.

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Если хотите блестки, выбирайте дизайн в стиле "звездная пыль". Или соедините с лавандовым цветом для трендового маникюра.

Фото: instagram.com/betina_goldstein

Нейл-мастера дают модные советы и идеи, которые придадут атмосферности каждому варианту маникюра. К началу зимы следует попробовать трендовые осенние цвета.