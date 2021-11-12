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понедельник, 15 ноября 2021 01:45

Осенний маникюр: 10 цветов, которые следует выбрать для нейл-дизайна
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Нейл-мастера дают модные советы и идеи, которые придадут атмосферности каждому варианту маникюра. К началу зимы следует попробовать трендовые осенние цвета.

Одним из главных оттенков осени этого года является электрик. Новинками из мира красоты делится мастер маникюра Бетина Гольдштейн в своем Instagram.

Актуальными осенними цветами до сих пор остаются винный, темно-фиолетовый и красный. Серый и изумрудный, как и в одежде, являются трендовые в этом году. В моде до сих пор черный цвет.

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Если хочется добавить ярких красок, то выбирайте сияющий желтый. Нюдовый тоже не сдает своих позиций в модном мире. А если не можете выбрать, какой именно оттенок нравится больше всего, то просто соедините разные.

Винный является трендовым осенним цветом в нейл-дизайне
Фото: instagram.com/betina_goldstein
Изумрудный является трендовым осенним цветом в нейл-дизайне
Серый является трендовым осенним цветом в нейл-дизайне
Светящийся желтый является трендовым осенним цветом в нейл-дизайне
Электрик является трендовым осенним цветом в нейл-дизайне

Осенью модницы выбирают атмосферные и уютные варианты нейл-дизайна. Стоит успеть повторить трендовые идеи маникюра.

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