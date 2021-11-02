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вторник, 02 ноября 2021 11:58

Уютно и стильно: 10 идей осеннего маникюра, которые стоит попробовать
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Осенью модницы выбирают атмосферные и уютные варианты нейл-дизайна. Стоит успеть повторить трендовые идеи маникюра.

Среди цветов преобладают бежевый, молочный и шоколадный. Также популярны насыщенные оттенки: изумрудный, сапфировый, винный и графитовый. Об этом пишет Cosmopolitan.

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Осенью можно добавить золотые или металлизированные элементы. Трендовыми нейл-дизайнами в этом году являются френч, лунный, градиент и "негативное пространство".

Осенью модницы выбирают атмосферные и уютные варианты нейл-дизайна.
Фото: instagram.com/charsgelnails
Популярны насыщенные оттенки: изумрудный, сапфировый, винный и графитовый
Осенью модницы выбирают атмосферные и уютные варианты нейл-дизайна.
Среди цветов преобладают бежевый, молочный и шоколадный
Популярны насыщенные оттенки: изумрудный, сапфировый, винный и графитовый

Одним из классических и популярных вариантов маникюра в этом году является лунный. Это дизайн ногтей с акцентом на лунке, которую не красят или красят другим цветом.

Первое место среди самых популярных вариантов лунного маникюра является минималистичный дизайн в нейтральных оттенках, а лунка выделена тонкой линией.

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