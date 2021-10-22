Минимализм и двойной френч: семь трендовых вариантов лунного маникюра

Одним из классических и популярных вариантов маникюра в этом году является лунный. Это дизайн ногтей с акцентом на лунке ногтя снизу, которую не красят или красят другим цветом.

Первое место среди самых популярных вариантов лунного маникюра является минималистичный дизайн в нейтральных оттенках, а лунка выделена тонкой линией. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Если накрасить ногти красочным цветом, а лунку оставить пустой, это будет эстетическим вариантом. Если же нравятся яркие лаки, стоит попробовать маникюр, в котором основная часть и лунка окрашены разными цветами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монохром, френч и анимализм: семь идей с трендовым цветом маникюра

Современным решением является "обратный френч", когда миксуют два дизайна - френч и лунный. Также можно удачно совместить с волнами и абстракцией.

Фото: instagram.com/betina_goldstein

В ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин - День всех святых. Для того, чтобы дополнить эффектный костюм, стоит подобрать модный дизайн маникюра. Осенью самыми популярными цветами в его дизайне являются черный, зеленый, терракотовый, ягодный, мокко, красный каштан, металлик и чернильный.