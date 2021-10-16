Нестандартно и универсально: 15 идей маникюра на Хэллоуин

В ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин - День всех святых. Для того, чтобы дополнить эффектный костюм, стоит подобрать модный дизайн маникюра.

Осенью самыми популярными цветами в нейл-дизайне есть черный, зеленый, терракотовый, ягодный, а также мокко, красный каштан, металлик и чернильный, как сообщает "24 канал".

В этом году в трендах универсальность и нестандартность. Не стоит делать на Хэллоуин накладные ногтевые пластины, массивные стразы и 3D аппликации.

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Сможете найти вдохновение в фото-подборке жутких идей маникюра.

Фото: instagram.com/amyle.nails

Лаконичным и стильным является маникюр с черным лаком. Этот цвет - универсален. Можно сочетать с золотом, серебром, разнообразными узорами.