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понедельник, 18 октября 2021 01:45

Нестандартно и универсально: 15 идей маникюра на Хэллоуин
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В ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин - День всех святых. Для того, чтобы дополнить эффектный костюм, стоит подобрать модный дизайн маникюра.

Осенью самыми популярными цветами в нейл-дизайне есть черный, зеленый, терракотовый, ягодный, а также мокко, красный каштан, металлик и чернильный, как сообщает "24 канал".

В этом году в трендах универсальность и нестандартность. Не стоит делать на Хэллоуин накладные ногтевые пластины, массивные стразы и 3D аппликации.

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Сможете найти вдохновение в фото-подборке жутких идей маникюра.

Для того, чтобы дополнить эффектный костюм на Хэллоуин, стоит подобрать модный дизайн маникюра
Фото: instagram.com/amyle.nails
Для того, чтобы дополнить эффектный костюм на Хэллоуин, стоит подобрать модный дизайн маникюра
Для того, чтобы дополнить эффектный костюм на Хэллоуин, стоит подобрать модный дизайн маникюра
Для того, чтобы дополнить эффектный костюм на Хэллоуин, стоит подобрать модный дизайн маникюра
Для того, чтобы дополнить эффектный костюм на Хэллоуин, стоит подобрать модный дизайн маникюра

Лаконичным и стильным является маникюр с черным лаком. Этот цвет - универсален. Можно сочетать с золотом, серебром, разнообразными узорами.

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