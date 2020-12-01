Рассказали правила ухода за одеждой из шерсти

Хранить шерстяные вещи необходимо в сложенном виде на полках шкафа или в коробках. Фото: pixabay

Часто базовую основу зимнего гардероба составляют свитера, жилеты, платья и костюмы из шерсти.

Как правильно ухаживать за шерстяными изделиями, чтобы они прослужили вам не один сезон пишет theLime.

Сначала шерстяной свитер нужно постирать после покупки. Стирать шерстяные изделия лучше вручную, предварительно замочив на 10-15 минут. Допускается и машинная обработка, но только в щадящем режиме, а также в мешке для стирки. Необходимо использовать специальное жидкое средство, а если такого нет - возьмите обычный шампунь или детское мыло. При этом температура воды должна быть не более 30 градусов.

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Шерстяную вещь нельзя сушить на веревке, сушке или батарее. Для того, чтобы вещь не деформировалась в процессе сушки, она должна быть разложена на ровной горизонтальной поверхности, вдали от обогревателей и батарей, а также прямых солнечных лучей. Для этого можно использовать большое махровое полотенце и письменный стол.

Одежду из шерсти нужно погладить. Такое изделие необходимо гладить с изнанки без подачи пара. Если вещь немного уменшилась в размерах после стирки, следует немного смочить ее водой и погладить через марлю. В ходе данной процедуры слегка растяните ткань до первичных объемов.

Хранить шерстяные вещи необходимо в сложенном виде на полках шкафа или в коробках - если вы повесите их на плечики или вешалки, вы деформируете и растянете ткань.

Если любимый свитер пожелтел, то для возвращения ткани первозданного цвета замочите одежду в растворе, приготовленном с помощью разведения 1 чайной ложки перекиси водорода в 1 литре холодной воды. Бывает, что одежда из шерсти скатывается, тогда необходимо удалять катышки. Для этого можно взять специальную машинку или воспользоваться одноразовой бритвой. Чтобы удалить катышки, воспользуйтесь такой бритвой, которая уже была в употреблении, но еще не очень затуплена.

Стилисты, мировые трендсеттеры и ведущие издания о трендах считают, что в осенне-зимнем сезоне в моду возвращаются олдскульные свитера-жилеты. Многие премиальные бренди представили свое видение свитера-жилета.