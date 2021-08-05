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четверг, 05 августа 2021 23:46

Сидячий образ жизни: какие пищевые добавки помогут уменьшить негатив

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Сидячий образ жизни: какие пищевые добавки помогут уменьшить негатив
Куркума помогает утолить боль в спине. Фото: pixabay

Чтобы быть красивыми и хорошо себя чувствовать, людям, ведущим сидячий образ жизни, надо пополнить рацион пищевыми добавками.

Лучшие из них порекомендовали ученые, пишет kultlab.

Например, советуют коллаген. На долю коллагена приходится 30-35% всего белка в организме человека. Его еще называют соединительной тканью, которая стабилизирует кожу, поддерживает подвижность и гибкость суставов. Коллаген придает коже эластичность.

Куркума и черный перец. Первая помогает облегчить боль в шее и спине, потому что обладает способностью уменьшать воспаление и ощущение боли.

Витамин C. Помогает сохранить иммунное здоровье.

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Витамин D3. Около 50% людей испытывают дефицит витамина D из-за того, что большую часть дня проводят в помещении. Эта добавка необходима, чтобы уменьшить недостаток.

На психику плохо влияет сидячий образ жизни человека. И это невозможно компенсировать регулярными физическими упражнениями. Единственный выход - меньше сидеть. Из-за карантина люди стали больше времени проводить сидя, что и побудило ученых провести исследование, как это влияет на организм.

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