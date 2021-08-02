Длительное сидение влияет на психологическое состояние человека

У людей, которые много сидят, ухудшалось психологическое состояние уже к концу второго месяца локдауну. Фото: pixabay

На психику плохо влияет сидячий образ жизни человека. И это невозможно компенсировать регулярными физическими упражнениями.

Единственный выход - меньше сидеть, пишет Sport Sciences for Health.

Из-за карантина люди стали больше времени проводить сидя, что и побудило ученых провести исследование, как это влияет на организм.

Для эксперимента привлекли 150 человек, которые сидят более восьми часов в день. По анкете изучали:

- их субъективное самочувствие;

- фактическое наличие у них депрессии и насколько она тяжелая;

- есть ли тревожное расстройство и насколько сложное;

- общее качество жизни.

У людей, которые много сидят, ухудшалось психологическое состояние уже к концу второго месяца локдауна, согласно результатам исследования. На тех, чей образ жизни не изменился, пандемия и связанные с ней ограничения не слишком повлияли. Но если все же заниматься физическими упражнениями 30 мин. в день, то последствия менее тяжелые. А если 1 ч, то минимальные.

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Ученые рекомендуют максимально сократить время сидения в течение дня. Больше гулять в зеленых зонах. Это может быть более эффективным, чем интенсивные упражнения в тренажерных залах. Хороший психологический эффект был и от работы в саду.

Все мысли влияют на эмоциональное и физическое состояние человека. Некоторые из них могут добавить энергии, а некоторые ослабить. Есть конкретные ситуации, в которых люди теряют силы. А есть и конкретные действия, которые добавляют энергии.