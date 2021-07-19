Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию

Есть конкретные ситуации, в которых люди теряют свои силы, а есть и конкретные действия, добавляют энергии. Фото: pixabay

Все мысли влияют на эмоциональное и физическое состояние человека.

Некоторые из них могут добавить энергии, а некоторые ослабить, пишет "Психологічна студія СЕНС".

Есть конкретные ситуации, в которых люди теряют силы. А есть и конкретные действия, которые добавляют энергии.

Человек теряет силы, если:

- говорит "да", а на самом деле хотели сказать "нет";

- смеется, когда хочет плакать;

- терпит и не понимает, ради чего;

- носит обиду в себе и не показывает ее;

- делает работу, которая не по душе;

- обманывает себя и других;

- боится;

- ожидает, что кто-то изменит его жизнь;

- считает себя недостаточно хорошим, недостойным, неумелым и злится на себя.

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Человек приобретает силы, когда:

- общается с людьми, которые поддерживают и верят в него;

- отдыхает и путешествует;

- побеждает страхи;

- заботится о теле и занимается телесными практиками;

- освобождает пространство от ненужных вещей;

- очищает свое эмоциональное пространство;

- говорит "нет", когда хочет;

- говорит "да", когда действительно готов что-то сделать;

- начинает заниматься тем, о чем мечтал.

Достигать успеха бывает сложно, поэтому в трудные моменты важно не останавливаться. Существует пять действенных правил, которые помогут не падать духом. Один из залогов успеха - всегда смотреть на вещи реально. Ведь с первого раза не все получается. Будут ошибки, которые превратятся в опыт и позволят достичь большего.