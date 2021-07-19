Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию

Все мысли влияют на эмоциональное и физическое состояние человека.
Некоторые из них могут добавить энергии, а некоторые ослабить, пишет "Психологічна студія СЕНС".
Есть конкретные ситуации, в которых люди теряют силы. А есть и конкретные действия, которые добавляют энергии.
Человек теряет силы, если:
- говорит "да", а на самом деле хотели сказать "нет";
- смеется, когда хочет плакать;
- терпит и не понимает, ради чего;
- носит обиду в себе и не показывает ее;
- делает работу, которая не по душе;
- обманывает себя и других;
- боится;
- ожидает, что кто-то изменит его жизнь;
- считает себя недостаточно хорошим, недостойным, неумелым и злится на себя.
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Человек приобретает силы, когда:
- общается с людьми, которые поддерживают и верят в него;
- отдыхает и путешествует;
- побеждает страхи;
- заботится о теле и занимается телесными практиками;
- освобождает пространство от ненужных вещей;
- очищает свое эмоциональное пространство;
- говорит "нет", когда хочет;
- говорит "да", когда действительно готов что-то сделать;
- начинает заниматься тем, о чем мечтал.
Достигать успеха бывает сложно, поэтому в трудные моменты важно не останавливаться. Существует пять действенных правил, которые помогут не падать духом. Один из залогов успеха - всегда смотреть на вещи реально. Ведь с первого раза не все получается. Будут ошибки, которые превратятся в опыт и позволят достичь большего.
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