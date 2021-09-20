С чем нельзя есть хлеб

Диетологи категорически против того, чтобы сочетать хлеб с жульеном. Фото: pixabay

Если есть много хлеба, особенно белого, то можно поправиться и навредить организму.

Есть продукты, с которыми его комбинировать не стоит, пишет Ukr.Media.

Например, с квашеной капустой, солеными овощами и фруктовыми салатами. Иначе это вызовет изжогу или расстройство желудка.

Также хлеб нельзя есть с вареньем, будет избыточное газообразование и вздутие живота. В общем хлеб и сладости - табу, потому что это чрезмерное скопление углеводов.

Диетологи категорически против того, чтобы сочетать хлеб с жульеном. Грибы, которые в основе этого блюда, тяжелая пища. В сочетании с насыщенными микроэлементами хлеба, очень сложно усваивается и перерабатывается организмом.

Но есть хлеб с мясом и салом даже полезно. В таком сочетании сало легче усваивается, но это касается только черного хлеба. Белые сорта лучше не употреблять с жирной пищей. Они замедляют переваривание продуктов, что повлечет тяжесть в желудке.

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Также в хлебе содержится много крахмала. Поэтому не нужно сочетать его с крахмалосодержащими продуктами: картошкой, макаронами, кашами.

Есть морепродукты полезно не только потому, что они содержат белок. Также богаты витамином А, практически всей группой В, Н, РР. Особенно можно выделить рыбий жир, который богат необходимыми полинасыщенными жирными кислотами и витамином Д.