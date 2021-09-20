С чем нельзя есть хлеб

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 315
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1044
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1530
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29448
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1710
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3366
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23814
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1899
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
10
3
3
8
5
Анималистический принт: показали 10 стильных идей маникюра
Анималистический принт: показали 10 стильных идей маникюра
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
Узкие или широкие: какие джинсы будут в моде
Узкие или широкие: какие джинсы будут в моде
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 315
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2439
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1116
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 270
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
понедельник, 20 сентября 2021 23:46

С чем нельзя есть хлеб

  Комментировать
С чем нельзя есть хлеб
Диетологи категорически против того, чтобы сочетать хлеб с жульеном. Фото: pixabay

Если есть много хлеба, особенно белого, то можно поправиться и навредить организму.

Есть продукты, с которыми его комбинировать не стоит, пишет Ukr.Media.

Например, с квашеной капустой, солеными овощами и фруктовыми салатами. Иначе это вызовет изжогу или расстройство желудка.

Также хлеб нельзя есть с вареньем, будет избыточное газообразование и вздутие живота. В общем хлеб и сладости - табу, потому что это чрезмерное скопление углеводов.

Диетологи категорически против того, чтобы сочетать хлеб с жульеном. Грибы, которые в основе этого блюда, тяжелая пища. В сочетании с насыщенными микроэлементами хлеба, очень сложно усваивается и перерабатывается организмом.

Но есть хлеб с мясом и салом даже полезно. В таком сочетании сало легче усваивается, но это касается только черного хлеба. Белые сорта лучше не употреблять с жирной пищей. Они замедляют переваривание продуктов, что повлечет тяжесть в желудке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как побороть тягу к вредной еде

Также в хлебе содержится много крахмала. Поэтому не нужно сочетать его с крахмалосодержащими продуктами: картошкой, макаронами, кашами.

Есть морепродукты полезно не только потому, что они содержат белок. Также богаты витамином А, практически всей группой В, Н, РР. Особенно можно выделить рыбий жир, который богат необходимыми полинасыщенными жирными кислотами и витамином Д.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С чем нельзя есть хлеб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 11160
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 8622
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 5517
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 5391
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5391
Красота
Как побороть тягу к вредной еде
Как побороть тягу к вредной еде 1 Просмотров: 144
У чернослива есть еще одно полезное свойство - ученый
У чернослива есть еще одно полезное свойство - ученый Просмотров: 468
Лучше отказаться: назвали напитки, из-за которых появляются пятна на зубах
Лучше отказаться: назвали напитки, из-за которых появляются пятна на зубах Просмотров: 288
Привычки, благодаря которым можно прожить дольше
Привычки, благодаря которым можно прожить дольше Просмотров: 765
Напитки, которые не надо пить на голодный желудок
Напитки, которые не надо пить на голодный желудок Просмотров: 711
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
1
Достаньте обогреватель: украинцев огорчили прогнозом
Голосов: 116
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть