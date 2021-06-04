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пятница, 04 июня 2021 23:46

Развенчали мифы о безопасности солнцезащитных кремов

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Развенчали мифы о безопасности солнцезащитных кремов
В солнцезащитных средствах содержится много вредного бензола. Фото: pixabay

Специалисты протестировали около 300 солнцезащитных средстр и обнаружили, что 27% из них содержат бензол.

Этот элемент вредный и может повлечь онкологическую болезнь, пишет Live Science.

В 14 продуктах содержание бензола выше двух частей на миллион, что гораздо больше принятой безопасной граници. Ученые обнаружили канцероген в 78 средствах: спреях, кремах, мазях.

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Соединение бензола - это бесцветная или светло-желтая жидкость, которая возникает из-за определенной человеческой деятельности. Вещество токсично и часто попадает в продукты случайно. Бензол часто используют, когда изготавливают пластик, моющие средства, каучуки, лекарства, красители и пестициды.

Повышенный уровень соединения влияет на появление и прогрессирование злокачественных опухолей, особенно лейкоза.

Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.

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