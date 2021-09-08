Рассказали, почему возникают отеки под глазами и как от них избавиться

Косметологи также советуют каждое утро делать лимфодренажный массаж в течение нескольких минут. Фото: pixabay

Часто у людей отекают веки после сна.

Самым популярным средством от отека являются патчи, пишет "Мета".

В их составе должны быть кофеин и гиалуроновая кислота и эффект будет заметным через 15 минут.

Лед также решит проблему. Холодная вода сузит сосуды и предоставит тонизирующий эффект коже. Надо сделать несколько круговых движений кубиком льда по нижних веках.

Косметологи также советуют каждое утро делать лимфодренажный массаж в течение нескольких минут.

Причиной отека чаще всего становится избыток жидкости, накопившейся в тканях кожи. Надо в таком случае пересмотреть питание и образ жизни.

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Распространенные причины возникновения отеков: чрезмерное потребление соли или алкоголя; плохой сон; стресс; усталость; обезвоживания.

Массаж лица может заменить инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры. Благодаря массажу мышцы находятся в тонусе.Но процедуру нужно сочетать с пилингами и масками, по ее словам. Массаж особенно подойдет женщинам старше 30-35 лет.