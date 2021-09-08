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Какая процедура заменит ботокс для лица

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Какая процедура заменит ботокс для лица
После массажа проводят процедуру увлажнения кожи, например, с живым коллагеном. Фото: pixabay

Массаж лица может заменить инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры.

Благодаря массажу мышцы находятся в тонусе, рассказала косметолог-естетист Светлана Стратулат, передает OBOZREVATEL.

Но процедуру нужно сочетать с пилингами и масками, по ее словам. Массаж особенно подойдет женщинам старше 30-35 лет.

"Иногда после массажа люди чувствуют крепатуру на лице. Мышцы в тонусе, улучшается кровоток. Это как пассивный фитнес для лица. Результаты хорошие", - сказала Стратулат.

После массажа увлажняют кожу. Например, живым коллагеном. Массаж лица, как и большинство косметологических процедур, является курсовым. То есть его нужно проводить систематически в течении определенного периода.

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"Как правило, курс массажа лица - 10-15 процедур. Его необходимо проводить 2-3 раза в неделю в зависимости от типа лица. Такие курсы можно делать дважды в год", - уточнила она.

Чтобы не выбрасывать старую косметику, которой еще осталось много, можно ее сохранить качественной благодаря определенным правилам. Нужно проверить срок хранения. При правильных условиях хранения к этому сроку смело можно добавлять еще до полугода дополнительного хранения и не беспокоиться о качестве и свойствах продукта.

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