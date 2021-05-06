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четверг, 06 мая 2021 15:00

Правильно подобранная одежда поможет быть стройнее

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Правильно подобранная одежда поможет быть стройнее
Разновидности одежды стройнят фигуру. Фото: pixabay

Благодаря одежде можно выглядеть стройнее.

Это удается сделать благодаря цвету вещей и линиям, рассказала украинская стилистка Екатерина Полякова в Instagram.

Эти советы пригодятся любой девушке независимо от размера ее одежды или типа телосложения. По словам эксперта, вертикальные линии делают стройнее - строчки, полоски, узоры и другие элементы на одежде, в том числе вырезы, разрезы. Горизонтали действуют наоборот.

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Частая полоска, как, например, в тельняшке, делает силуэт в целом стройнее. А широкая полоска полнит.

Однотонность добавляет стройности. Контрастный верх и низ в образе режут силуэт и делают его более полным. Если же они одного цвета, то силуэт кажется единым и стройным.

Обувь также имеет значение. Если она на плоской подошве, но с глубоким вырезом и узким мысом, тем сильнее вытянет силуэт, чем обувь на каблуках, но с ремешком вокруг щиколотки.

Колготки в тон обуви также стройнят. Идеально - все в тон, но если выбирать, то лучше под обувь.

Базовый гардероб - это основа образа любой модницы. Обычно он должен быть однотонным и без каких-либо ярких принтов. Для каждого гардероба нужна своя база, но есть и универсальная, которая подходит всем.

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