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суббота, 01 мая 2021 23:46

Способы, чтобы совместить базовый гардероб с трендовыми вещами

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Способы, чтобы совместить базовый гардероб с трендовыми вещами
Многослойность до сих пор в тренде, поэтому можно создавать различные луга. Фото: pixabay

Базовый гардероб - это основа образа любой модницы.

Обычно он должен быть однотонным и без каких-либо ярких принтов, рассказала украинская стилист Александра Войсевич.

Она утверждает, что для каждого гардероба нужна своя база, но есть и универсальная, которая подходит всем. При этом выборе следует учитывать образ жизни, который у каждого разный. Например, базовые однотонные футболки подойдут каждому. Сегодня в моде яркие насыщенные цвета, которые будут популярны и через несколько лет.

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Еще в базовом гардеробе должна быть белая рубашка свободного кроя. Ее можно сочетать с футболками и водолазками, а в теплое время года - топами или купальниками. Добавить изюм в гардероб можно водолазкой и пиджаком. Низ может быть не только однотонный, но и разноцветный - синий, голубой.

Многослойность до сих пор в тренде, поэтому можно создавать различные луки. Например, сверху водолазки и пиджака тренч. В базовом гардеробе платье может быть даже с цветочным принтом, но более спокойного оттенка. Эту вещь можно сочетать с рубашкой, косухой, тренчем или свитером.

Модель джинсов, по словам стилистики, нужно выбирать такую, которая будет подходить вашему типу фигуры. Касаемо юбок стилист рекомендует покупать однотонные, поскольку они подойдут на любое мероприятие.

В этом сезоне еще будут актуальны косухи оверсайз. Но важно покупать не короткие, а немного удлиненные.

Чтобы улучшить стиль, следует применять в образах модные хитрости. Это может быть закатывания рукавов с помощью резинки, использование свитера вместо шарфа и другие. Чтобы закатить рукава резинкой и они не опускались, надо их зафиксировать той же резинкой для волос чуть выше локтя.

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