Пять приемов, чтобы образ не казался скучным

От одежды и стиля нужно научиться получать радость. Фото: pixabay

Чтобы улучшить стиль, следует применять в образах модные хитрости.

Это может быть закатывания рукавов с помощью резинки, использование свитера вместо шарфа и другие, рассказала стилист Екатерина Полякова в Instagram.

Чтобы закатить рукава резинкой и они не опускались, надо их зафиксировать той же резинкой для волос чуть выше локтя.

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Еще один прием - верх одежды можно заправлять частично. Если некомфортно, когда верх полностью заправлен, то можно заправить только край. Неважно, это тонкая футболка или плотный свитер.

Также интересности придаст, если поверх брюк надеть носки. Чтобы штаны не вылезали из сапог, зафиксировать их надо длинными плотными носками. Тогда все будет выглядеть аккуратно, не топорщиться.

Сделать из свитера шарф - удобный и стильный прием. Это может быть и свитер, и джемпер, и толстовка. Можно завязать на шее или оставить рукава свисать.

Также важно ощущение внутри. Надо получать от одежды радость. Не стоит покупать то, что вызывает сомнения.

Психологи советуют добавить в гардероб яркие и романтичные ноты, чтобы улучшить настроение. Яркие цвета - идеальное решение проблемы, можно сконцентрироваться на зеленом и желтом, например. Зеленый особенно популярен этой весной, а желтый придаст исключительности в серые дождливые дни. Также весной на фоне магнолий, абрикос и сакур, которые распускаются, хорошо будут выглядеть принты с крупными бутонами.