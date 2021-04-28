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среда, 28 апреля 2021 15:00

Яркость и кружево: как обновить гардероб, чтобы он улучшал настроение

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Яркость и кружево: как обновить гардероб, чтобы он улучшал настроение
Яркие цвета - идеальное решение проблемы, можно сконцентрироваться на зеленом и желтом. Фото: pixabay

Психологи советуют добавить в гардероб яркие и романтичные ноты, чтобы улучшить настроение.

Яркие цвета - идеальное решение проблемы, можно сконцентрироваться на зеленом и желтом, например, пишет Vogue UA.

Зеленый особенно популярен этой весной, а желтый придаст исключительности в серые дождливые дни. Также весной на фоне магнолий, абрикос и сакур, которие распускаются, хорошо будут выглядеть принты с крупными бутонами.

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За последний год увеличился спрос не только на спортивные костюмы или легкую одежду в пижамном стиле, но и на вещи с WOW-эффектом. Людям хочется праздника, поэтому даже на домашней вечеринке уже вполне привычно появиться в платье с рукавами-буфами или перьях.

В моде также кружево, которое сразу же придает образу утонченности и легкости. Особенно нежно оно выглядит в белом цвете, который можно сочетать абсолютно со всем - от цветастых юбок до грубого денима, играя на контрастах.

Еще один способ добавить в гардероб и своего настроения легкости - полупрозрачные ткани. Очень красиво они выглядят во время движения.

Весной, когда зарождается новая жизнь, появляется желание и возможность обновить гардероб. Популярной в сезоне весны-лета 2021 года стала максимально удобная одежда. Основным критерием такого стиля является минималистичный крой и функциональные детали.

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