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вторник, 20 апреля 2021 13:00

В новом модном сезоне основным трендом стала практичность

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В новом модном сезоне основным трендом стала практичность
В практичности образа главное не добавить лишних деталей. Фото: pixabay

Весной, когда зарождается новая жизнь, появляется желание и возможность обновить гардероб.

Популярным в сезоне весны-лета 2021 стала максимально удобная одежда, пишет Vogue UA.

Основным критерием такого стиля является минималистичный крой и функциональные детали.

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Именно поэтому этой весной можно смело экспериментировать с практическим стилем, надевая кожаную рубашку с коротким рукавом и кюлоты на поясной резинке. Эти лаконичные комплекты лучше сочетать со спортивными элементами. Худы из кашемира, например, придаст образу легкости. В то же время, кюлоты, карманы которых украшены цепочкой с бриллиантовой огранкой придадут элегантности, а идеальным дополнением к базовому весеннему гардеробу станут кеды на толстой подошве.

Основным правилом такого образа является не переборщить с деталями и аксессуарами, чтобы весенний лук выглядел максимально расслабленным и удобным.

В модном сезоне этого года в тренды возвращаются балетки. Их удобно носить каждый день, можно сочетать с любыми образами, например, юбками, брюками или леггинсами. В весенне-летних коллекциях модельеры показали различные модели: меховые, без каблука, с бантиками и другие.

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