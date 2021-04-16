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пятница, 16 апреля 2021 17:00

Триумфальное возвращение балеток: с чем носить любимую обувь

Триумфальное возвращение балеток: с чем носить любимую обувь
В весенне-летних коллекциях модельеры показали различные модели: меховые, без каблука, с бантиками и другие. Фото: pexels

В модном сезоне этого года в тренды возвращаются балетки.

Их удобно носить каждый день, можно сочетать с любыми образами, например, юбками, брюками или леггинсами, пишет OBOZREVATEL.

В весенне-летних коллекциях модельеры показали различные модели: меховые, без каблука, с бантиками и другие.

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Обувать балетки советуют под укороченные брюки, юбки-макси и джинсы-скинни с объемным верхом. Некоторые звезды носят обувь с широкими джинсами и льняными брюками. Эта обувь будет модной не только весной, а и летом. Тогда ее можно носить с платьями, спортивными костюмами и бейсболками. Так будет комфортно долго гулять по городу или делать покупки.

Стоит заметить, что полным женщинам не подойдут балетки с завязками и ремешками. Ведь они привлекут ненужное внимание к проблемной части ног. Также не стоит носить подобную обувь с пальто на меху и дутыми куртками.

Для балеток в деловом образе есть ограничения по цвету и фасону обуви.

Среди самых популярных ошибок деловых образов - прозрачные блузы, брюки с низкой посадкой и облегающие вещи. Во время встреч и переговоров одежда и целостный вид является важним, так как придает уверенности.

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