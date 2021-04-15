Как не стоит одеваться в офис - советы стилиста

Среди самых популярных ошибок деловых образов - прозрачные блузы, брюки с низкой посадкой и облегающие вещи.
Во время встреч и переговоров одежда и целостный вид является важним, так как придает уверенности, рассказала украинская стилист Екатерина Полякова на странице в Instagram.
По ее словам, прозрачные блузы не слишком уместны. Ведь такая вещь ничего не говорит о профессионализме. Легкие блузки могут быть, но так, чтобы ткань не просвечивалась.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кожаный и бархатный: какой жакет будет в тренде в этом году
Куцые жакеты также не в моде. Лучше выбрать прямой или полуприлегающий силуэт, более свободный.
Брюки с низкой посадкой нарушают пропорции и ноги кажутся короче, а рубашки и блузки регулярно исправляются, что имеет неопрятный вид.
Юбки неудачной длины выглядеть также недопустимо. "Классическая" юбка-карандаш длиной до середины колена, и выглядит неактуально, и нарушает пропорции. Лучше, когда колено прикрыто.
Очень облегающие вещи в офисе - неудачный выбор. Лучше выбрать полуприлегающий крой.
Не следует и обувать открытую обувь. Могут быть туфли-слингбекы, когда открыта только пята, а пальцы лучше спрятать.
Надо уделить внимание и верхней одежде. Она должна соответствовать образу.
Процесс подбора образа может быть длительным. Поэтому существует 10 правил на все случаи жизни, следуя которым можно быстро и стильно собраться. При выборе нужен не только вкус и творческий подход. Должна быть последовательность и логика.
Комментарии