10 правил, чтобы создать идеальный образ

Есть правила, которые помогут создать красивый лук для выхода. Фото: pixabay

Процесс подбора образа может быть длительным.

Поэтому существует 10 правил на все случаи жизни, следуя которым можно быстро и стильно собраться, рассказала стилист Вика Барва в Instagram.

Она утверждает, что при выборе нужен не только вкус и творческий подход. Должна быть и последовательность и логика.

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1. Надо подготовить гардероб заранее. Следует убрать все, что не подходит под стиль жизни и вкус. В основе гардероба должны быть базовые вещи простого кроя, а трендовые или сложные дополнять их.

2.Образ нужно создавать под ситуацию, исходя из личности и внешности.

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3. Начало планирования должно быть из штанов или юбок. Под них надо подбирать цветовые сочетания, фактуры, обувь.

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4. Если использовать акцентный предмет, тогда образ надо строить вокруг него. Это может быть яркая трендовая или необычная вещь, которая привлекает внимание.

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5. Важно определиться с цветовой гаммой.

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6. Можно пробовать нестандартные комбинации, играть на контрастах стилей и фактур.

7. Для любопытства следует добавить стильные штрихи: завернуть рукава, расстегнуть верхнюю пуговицу или заправить часть рубашки за пояс брюк.

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8. Украсить лук можно аксессуарами. Необычная обувь или сумка сыграют в нем главную роль, а украшения придадут пикантности даже черно-белому наряду.

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9. Стоит добавить и детали. Например, помада в цвет красной сумочки или серьги-кольца к юбке в горошек.

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10.К всему этому хорошие парфюми.

Из-за неправильно подобранных аксессуаров девушка может добавить себе возраст. Поэтому рекомендуют отказаться от сумки в тон туфель, украшений из бисера и страз, брошей и многого другого. Модницы ошибочно хотят сделать образ интересным и подбирают в цвет обуви сумку. Эта техника уже устарела, поэтому надо разбавлять образ яркими цветами, и не обязательно, чтобы они сочетались.