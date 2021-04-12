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понедельник, 12 апреля 2021 23:46

10 правил, чтобы создать идеальный образ

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10 правил, чтобы создать идеальный образ
Есть правила, которые помогут создать красивый лук для выхода. Фото: pixabay

Процесс подбора образа может быть длительным.

Поэтому существует 10 правил на все случаи жизни, следуя которым можно быстро и стильно собраться, рассказала стилист Вика Барва в Instagram.

Она утверждает, что при выборе нужен не только вкус и творческий подход. Должна быть и последовательность и логика.

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1. Надо подготовить гардероб заранее. Следует убрать все, что не подходит под стиль жизни и вкус. В основе гардероба должны быть базовые вещи простого кроя, а трендовые или сложные дополнять их.

2.Образ нужно создавать под ситуацию, исходя из личности и внешности.

3. Начало планирования должно быть из штанов или юбок. Под них надо подбирать цветовые сочетания, фактуры, обувь.

4. Если использовать акцентный предмет, тогда образ надо строить вокруг него. Это может быть яркая трендовая или необычная вещь, которая привлекает внимание.

5. Важно определиться с цветовой гаммой.

6. Можно пробовать нестандартные комбинации, играть на контрастах стилей и фактур.

7. Для любопытства следует добавить стильные штрихи: завернуть рукава, расстегнуть верхнюю пуговицу или заправить часть рубашки за пояс брюк.

8. Украсить лук можно аксессуарами. Необычная обувь или сумка сыграют в нем главную роль, а украшения придадут пикантности даже черно-белому наряду.

9. Стоит добавить и детали. Например, помада в цвет красной сумочки или серьги-кольца к юбке в горошек.

10.К всему этому хорошие парфюми.

Из-за неправильно подобранных аксессуаров девушка может добавить себе возраст. Поэтому рекомендуют отказаться от сумки в тон туфель, украшений из бисера и страз, брошей и многого другого. Модницы ошибочно хотят сделать образ интересным и подбирают в цвет обуви сумку. Эта техника уже устарела, поэтому надо разбавлять образ яркими цветами, и не обязательно, чтобы они сочетались.

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