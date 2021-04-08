Антитрендовие аксессуары, которые добавляют возраст

В этом сезоне модные очки с массивной черной оправой, но их надо выбирать осторожно. Фото: pixabay

Из-за неправильно подобранных аксессуаров девушка может добавить себе возраст.

Поэтому рекомендуют отказаться от сумки в тон туфель, украшений из бисера и страз, брошей и многого другого, пишет OBOZREVATEL.

Модницы ошибочно хотят сделать образ интересным и подбирают в цвет обуви сумку. Эта техника уже устарела, поэтому надо разбавлять образ яркими цветами, и не обязательно, чтобы они сочетались.

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Украшения из бисера и страз лучше подходят девушкам-подросткам, которые увлеклись модой 1990-х. Взрослых женщин они не омолодят, а сделают образ бессмысленным.

В этом сезоне модны очки с массивной черной оправой, но их надо выбирать осторожно. Если взять очень толстую черную оправу, то есть риск выглядеть на несколько лет старше. Такая оправа подчеркивает даже самые незаметные возрастные изменения кожи лица.

Давно вышли из моды кружевные вязаные палантины и шарфы с узорами в восточном стиле. Сложные орнаменты не только делают женщину старше, но и нивелируют стиль.

Аккуратная небольшая брошь - аксессуар, который вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность. Но это не о массивных брошках. Если их использовать неумело, то они могут "состарить" даже молодых девушек.

В этом сезоне в моду вернулись разнообразные колготы. Трендовыми есть необычные принты, логотипы и разноцветные модели. Они делают образ с изюминкой, добавляют стиля и красоты. Один из модных вариантов - колготы в горошек. Он актуален много лет и его относят к классике. Выглядят красиво и уместно ко многим лукам.