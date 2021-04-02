Горошек, стразы, логотипы: какие колготы носить в этом сезоне

Кружевные колготы с 80-х сочетаются с модными в этом сезоне сапогами на массивной подошве. Фото: pixabay

В этом сезоне в моду вернулись разнообразные колготы.

Трендовыми есть необычные принты, логотипы и разноцветные модели, пишет OBOZREVATEL.

Они делают образ с изюминкой, добавляют стиля и красоты. Один из модных вариантов - колготы в горошек. Он актуален много лет и его относят к классике. Выглядят красиво и уместно ко многим лукам.

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Колготы со стразами - выбор для смелых девушек. В этом году в тренде будут колготки в сетку с небольшими камнями. Подходят под однотонное платье, юбку, джинсы с дырками.

Также на колготках в 2021 году можно увидеть логотипы известных домов моды. Например, Gucci, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana. Бренды активно начали представлять в коллекциях подобные модели.

Стилисты чаще демонстрируют цветные колготы, что свидетельствует об их актуальности. Наиболее трендовыми в 2021 году будут однотонные колготы плотной текстуры.

Кружевные колготы с 80-х сочетаются с модными в этом сезоне сапогами на массивной подошве. Они подходят тем, кто хочет подчеркнуть свою женственность и сделать акцент на ногах.

Чтобы выглядеть романтично, кардиган одевают с платьем такого же цвета и добавляют украшения. В холод именно кардиган играть ключевую роль в образе. Его можно совместить с синим денимом, а чтобы создать контрастность, надо добавить яркие цветы.