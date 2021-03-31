С чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно

Фото: instagram.com/ksenia_gospodinova

Благодаря кардиган лук может выглядеть более стильным и интересным.

Есть множество вариантов и комбинаций, как его носить, рассказала стилист Ксения Господинова на странице в Instagram.

Она советует сочетать этот элемент гардероба с футболкой и светлыми джинсами. Это поможет акцентировать внимание на талию и будет хорошим ежедневным образом. Можно и создать комбинацию с брюками 7/8 или сводного кроя. Тогда образ будет деловой. Чтобы одеться эпатажно, стоит выбрать кожаные брюки.

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Чтобы выглядеть романтично кардиган одевают с платьем такого же цвета и добавляют украшения.

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В холод именно кардиган играть ключевую роль в образе. Его можно совместить с синим денимом, а чтобы создать контрастность, надо добавить яркие цветы.

Также его можно одевать поверх слип-дресс, сочетать с различными блузками и топами в бельевом стиле, создавая более нежные образы.

В этом году пэчворк снова становится актуальным. Лоскутное шитье появилось еще в 1970-х как трендовый способ донашивать старые вещи. В 2019-м пэчворк вернулся на подиумы и появился на показах Tom Ford, Missoni, Chloe. Джинсы из разных кусков денима выбирают не только зарубежные модницы, но и украинские.