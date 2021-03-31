 
Ексклюзивы
1/5
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 459
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 360
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 855
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 261
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
7
5
3
7
С чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно
С чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно
С открытой спиной и вырезами: трендовые платья 2021-го
С открытой спиной и вырезами: трендовые платья 2021-го
Классические и с необычным принтом: какие кроссовки выбрать для трендового образа
Классические и с необычным принтом: какие кроссовки выбрать для трендового образа
Рэпер Lil Nas X выпустил &quot;сатанинские кроссовки&quot; с человеческой кровью
Рэпер Lil Nas X выпустил "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью
Бомберы и дождевики: какую куртку выбрать вместо пальто
Бомберы и дождевики: какую куртку выбрать вместо пальто
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 90
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 459
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1242
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 720
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 15:10

С чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно
5

  Комментировать

Платье поможет создать различные вариации образов
Фото: instagram.com/ksenia_gospodinova
Платье поможет создать различные вариации образов
Платье поможет создать различные вариации образов
Платье поможет создать различные вариации образов
Платье поможет создать различные вариации образов

Благодаря кардиган лук может выглядеть более стильным и интересным.

Есть множество вариантов и комбинаций, как его носить, рассказала стилист Ксения Господинова на странице в Instagram.

Она советует сочетать этот элемент гардероба с футболкой и светлыми джинсами. Это поможет акцентировать внимание на талию и будет хорошим ежедневным образом. Можно и создать комбинацию с брюками 7/8 или сводного кроя. Тогда образ будет деловой. Чтобы одеться эпатажно, стоит выбрать кожаные брюки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рубашка должна быть в гардеробе каждой модницы - как ее выбрать

Чтобы выглядеть романтично кардиган одевают с платьем такого же цвета и добавляют украшения.

В холод именно кардиган играть ключевую роль в образе. Его можно совместить с синим денимом, а чтобы создать контрастность, надо добавить яркие цветы.

Также его можно одевать поверх слип-дресс, сочетать с различными блузками и топами в бельевом стиле, создавая более нежные образы.

В этом году пэчворк снова становится актуальным. Лоскутное шитье появилось еще в 1970-х как трендовый способ донашивать старые вещи. В 2019-м пэчворк вернулся на подиумы и появился на показах Tom Ford, Missoni, Chloe. Джинсы из разных кусков денима выбирают не только зарубежные модницы, но и украинские.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Создали первый замок-молнию

"Не убивайте нас": привезли 11 мобильных клиник

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем

Ньютон страдал от буллінга

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Составителей правописания начали преследовать

Байден назвал аэропорт "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 10656
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 9990
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8712
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 6408
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
 Просмотров: 5283
Мода
Антитрендови платья сезона: что надо немедленно выбросить из гардероба
Антитрендови платья сезона: что надо немедленно выбросить из гардероба Просмотров: 234
Какая мужская одежда подойдет девушкам
Какая мужская одежда подойдет девушкам Просмотров: 171
С открытой спиной и вырезами: трендовые платья 2021-го
С открытой спиной и вырезами: трендовые платья 2021-го
7
 Просмотров: 981
Классические и с необычным принтом: какие кроссовки выбрать для трендового образа
Классические и с необычным принтом: какие кроссовки выбрать для трендового образа
5
 Просмотров: 369
Рубашка должна быть в гардеробе каждой модницы - как ее выбрать
Рубашка должна быть в гардеробе каждой модницы - как ее выбрать Просмотров: 459
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
5
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 298
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть