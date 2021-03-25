Возвращение из 1970-х: как носить трендовый пэчворк

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В этом году пэчворк снова становится актуальным. Лоскутное шитье появилось еще в 1970-х как трендовый способ донашивать старые вещи.

В 2019-м пэчворк вернулся на подиумы и появился на показах Tom Ford, Missoni, Chloe. Джинсы из разных кусков денима выбирают не только зарубежные модницы, но и украинские, пишет ELLE.

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Такое шитье снова в моде и уже покорило модель Эльзу Госк, стилисток Бланку Миро и Эмили Синдлев. Звезды комбинируют яркие элементы гардероба в стиле пэчворк с худи, грубыми ботинками, вязаными кардиганами и шелковыми брюками.

Принт может сделать образ более интересным. Горох, цветочные принты и различные варианты клетки - дизайнеры поражают идеями для одежды. Благодаря сериалу "Ход королевы" шахматная клетка стала трендовым принтом. Интересной будет комбинация такого принта с монохромными вещами: так рисунок станет главным акцентом.