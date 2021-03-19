Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м

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Принт может сделать образ более интересным. Горох, цветочные принты и различные варианты клетки - дизайнеры поражают идеями для одежды.

Благодаря сериалу "Ход королевы" шахматная клетка стала трендовым принтом. Интересной будет комбинация такого принта с монохромными вещами: так рисунок станет главным акцентом. Об этом пишет Cosmopolitan.

Шотландская клетка снова становится актуальной. В этом году в тренде будет такой принт в пастельных тонах. Можно совмещать с яркими элементами гардероба или аксессуарами.

Для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт, подойдет вертикальная полоска. А принт "гусиная лапка" удачно выглядит не только на пальто размера oversize, структурированных жакетах и ​​твидовых костюмах, но и на трикотажных жилетах.

Гороховый принт, или polka dot приобрел популярность еще в 1950-м и до сих пор остается стильным. Такой рисунок универсален. Можно покупать как легкие платья, так и рубашки с таким принтом в ярких или пастельных цветах.

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Наиболее женственный и весенний принт - цветочный. В новом модном сезоне актуален мелкий рисунок. Хорошо выглядит на легких платьях, блузках. Сочетать можно с нейтральными аксессуарами, денимом или однотонными вещами.

Рубашки можно надевать как на работу, так и на прогулки. Дизайнеры сочетают их не только с деловыми брюками или юбками. Можно миксовать различные модели рубашек с леггинсами, джинсами, спортивными брюками и платьями.