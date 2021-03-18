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четверг, 18 марта 2021 14:12

Полупрозрачные и кожаные рубашки на голое тело: весенние тренды 2021-го
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Чтобы создать вечерний образ, можно надеть шелковую рубашку, брюки и обувь на каблуках
Фото: Pinterest
Кожаные рубашки лучше комбинировать с кожаными штанами, джинсами и юбками
Рубашки tie-dye лучше надевать с базовыми вещами
Рубашки ярких цветов можете сочетать не только с классическими элементами. Стоит попробовать брюки или юбку того же оттенка или надеть футболку с принтом под рубашку
В тренде белые рубашки прямого кроя, размера oversize, с рюшами и воланами.

Рубашки можно надевать как на работу, так и для прогулки. Дизайнеры сочетают их не только с деловыми брюками или юбками. Можно миксовать различные модели рубашки с леггинсами, джинсами, спортивными брюками и платьями.

Чтобы создать вечерний образ, можно надеть шелковую рубашку, брюки и обувь на каблуках. Образ дополнить блестящим клатчем и красной помадой, пишет ELLE.

В тренде остаются кожаные рубашки. Лучше комбинировать с кожаными штанами, джинсами и юбками. Такую модель рубашки смелые модницы надевают на голое тело или сочетают с топом или бюстгальтером.

Полупрозрачные рубашки - самые сексуальные новинки модного сезона. Рубашки tie-dye лучше надевать с базовыми вещами. А рубашки ярких цветов можете сочетать не только с классическими элементами. Стоит попробовать брюки или юбку того же оттенка или надеть футболку с принтом под рубашку. Классическая белая также остается незаменимой в гардеробе. В тренде рубашки прямого кроя, размера oversize, с рюшами и воланами.

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Акцент на объемные рукава делает образ более романтичным. Такие рубашки являются наиболее востребованными в этом году. При создании этой модели дизайнеры вдохновились нарядами 1900-х.

Одной пары джинсов недостаточно для того, чтобы создать интересный образ. Дизайнеры поражают идеями брюк, которые будут актуальными 2021 года. Брюки с разрезами стали трендом осени 2020-го. Их успели полюбить многие streetstyle-активисток и знаменитостей. Эта модель брюк будет в трендах и в этом году.

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