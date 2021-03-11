Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го

Одной пары джинсов недостаточно для того, чтобы создать интересный образ. Дизайнеры поражают идеями брюк, которые будут актуальными 2021 года.

Брюки с разрезами стали трендом осени 2020-го. Их успели полюбить многие streetstyle-активисток и знаменитостей. Эта модель брюк будет в трендах и в этом году, пишет Cosmopolitan.

Сексуальные и экстравагантные кожаные штаны - еще один тренд нового сезона. Такие модели выбирают смелые модницы.

Брюки с принтом миксуют с вещами темного цвета, чтобы создать гармоничное сочетание. Это придает фигуре визуальную стройность и грацию.

Фото: instagram.com/ellenbrockygirl

Брюки-палаццо одевают с рубашками, топами, свитшотами. Образ лучше дополнить обувью на каблуках.

Одним из трендов является штаны-бананы. Однотонные модели, созданные в модных цветах, удачно подойдут как под офисный образ, так и повседневный.

Спортивные штаны в стиле 1980-х сочетают с футболками, топами и свитшоты. Из обуви выбирают и кроссовки, и каблуки.

В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ. Выбирать новые джинсы-клеш можно не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году.