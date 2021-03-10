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среда, 10 марта 2021 19:10

С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
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В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ.

Можно выбрать джинсы-клеш не только синего цвета. В этом году самыми модными считаются розовый, оранжевый и зеленый цвета
Фото: Pinterest
Джинсы-клеш можно надеть с футболкой, рубашкой, блейзером, пиджаком и кардиганом
Трендовыми джинсами остаются укороченные кюлоты
В теплую погоду можно совместить джинсы с топами
Для девушек низкого роста лучше выбрать обувь на платформе

Выбирая новые джинсы-клеш, можно покупать не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году, пишет "Сегодня. Lifestyle".

Одним из важных пунктов является посадка: трендовой пока остается высокая. Также можно выбрать среднюю посадку. Низкие джинсы могут не подойти под образ.

Чтобы сделать образ более интересным, выбирайте ту модель брюк, в которых вместо молнии - пуговицы. В трендах остаются укороченные кюлоты, которые можно сочетать с невысокими ботинками.

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Джинсы-клеш можно надеть с футболкой, рубашкой, блейзером, пиджаком и кардиганом. Черные брюки хорошо смотрятся с вещами темного цвета. В теплую погоду можно подобрать топ и вязаную одежду. Модницам стоит попробовать джинсы с принтами: звезды, цветы, стразы и прочее в стиле 1970-х. Из обуви выбирайте босоножки, кеды, сапоги или туфли.

Для тех, у кого низкий рост, лучше выбрать обувь на платформе. Также избегайте укороченных моделей брюк: выберите те джинсы, которые закрывают обувь.

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями.

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