С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят

В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ.

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Выбирая новые джинсы-клеш, можно покупать не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году, пишет "Сегодня. Lifestyle".

Одним из важных пунктов является посадка: трендовой пока остается высокая. Также можно выбрать среднюю посадку. Низкие джинсы могут не подойти под образ.

Чтобы сделать образ более интересным, выбирайте ту модель брюк, в которых вместо молнии - пуговицы. В трендах остаются укороченные кюлоты, которые можно сочетать с невысокими ботинками.

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Джинсы-клеш можно надеть с футболкой, рубашкой, блейзером, пиджаком и кардиганом. Черные брюки хорошо смотрятся с вещами темного цвета. В теплую погоду можно подобрать топ и вязаную одежду. Модницам стоит попробовать джинсы с принтами: звезды, цветы, стразы и прочее в стиле 1970-х. Из обуви выбирайте босоножки, кеды, сапоги или туфли.

Для тех, у кого низкий рост, лучше выбрать обувь на платформе. Также избегайте укороченных моделей брюк: выберите те джинсы, которые закрывают обувь.

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями.