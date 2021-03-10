С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями. Об этом пишет Cosmopolitan.
В тренде будут интересны сумки с перьями, цепями, а также вместительные кожаные варианты. В фотоподборке демонстрируем 7 трендовых моделей сумок.
Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона. Она будет удачной как для деловой встречи, так и для свидания. Цвет аксессуара можно подбирать в тон к обуви.
Если хотите расставить яркие акценты, то для этого подойдут массивные цепи на вашей сумке.
С сумкой из мягких тканей будете чувствовать себя всегда комфортно.
Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году. Это удобный и практичный вариант на каждый день.
Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов. Они прекрасно дополнят ваш образ для романтического свидания.
Сумка из перьев не оставит вас незамеченной. Такая модель будет уместной для вечеринки, или светского события.
Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей. Остается удобной моделью для женщин любого возраста.
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