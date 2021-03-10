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среда, 10 марта 2021 14:56

С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
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Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона
Фото: Instagram.com
Массивные цепи на вашей сумке помогут расставить яркие акценты.
Сумки мягких тканей входят в моду в этом сезоне.
Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов.
Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями. Об этом пишет Cosmopolitan.

В тренде будут интересны сумки с перьями, цепями, а также вместительные кожаные варианты. В фотоподборке демонстрируем 7 трендовых моделей сумок.

Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона. Она будет удачной как для деловой встречи, так и для свидания. Цвет аксессуара можно подбирать в тон к обуви.

Автор: Instagram.com
  Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона
Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона

Если хотите расставить яркие акценты, то для этого подойдут массивные цепи на вашей сумке.

Автор: Instagram.com
  Массивные цепи на вашей сумке помогут расставить яркие акценты.
Массивные цепи на вашей сумке помогут расставить яркие акценты.

С сумкой из мягких тканей будете чувствовать себя всегда комфортно.

Автор: Instagram.com
  Сумки мягких тканей входят в моду в этом сезоне.
Сумки мягких тканей входят в моду в этом сезоне.

Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году. Это удобный и практичный вариант на каждый день.

Автор: Instagram.com
  Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году
Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году

Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов. Они прекрасно дополнят ваш образ для романтического свидания.

Автор: Instagram.com
  Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов.
Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов.

Сумка из перьев не оставит вас незамеченной. Такая модель будет уместной для вечеринки, или светского события.

Автор: Instagram.com
  Сумка из перьев не оставит вас незамеченной.
Сумка из перьев не оставит вас незамеченной.

Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей. Остается удобной моделью для женщин любого возраста.

Автор: Instagram.com
  Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей.
Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей.
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