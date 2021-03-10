С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году

Фото: Instagram.com

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями. Об этом пишет Cosmopolitan.

В тренде будут интересны сумки с перьями, цепями, а также вместительные кожаные варианты. В фотоподборке демонстрируем 7 трендовых моделей сумок.

Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона. Она будет удачной как для деловой встречи, так и для свидания. Цвет аксессуара можно подбирать в тон к обуви.

Автор: Instagram.com Сумки круглой формы входят в моду с нового сезона

Если хотите расставить яркие акценты, то для этого подойдут массивные цепи на вашей сумке.

Автор: Instagram.com Массивные цепи на вашей сумке помогут расставить яркие акценты.

С сумкой из мягких тканей будете чувствовать себя всегда комфортно.

Автор: Instagram.com Сумки мягких тканей входят в моду в этом сезоне.

Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году. Это удобный и практичный вариант на каждый день.

Автор: Instagram.com Массивные кожаные сумки не теряют актуальности и в 2021 году

Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов. Они прекрасно дополнят ваш образ для романтического свидания.

Автор: Instagram.com Интересным вариантом является плетеные сумки из природных материалов.

Сумка из перьев не оставит вас незамеченной. Такая модель будет уместной для вечеринки, или светского события.

Автор: Instagram.com Сумка из перьев не оставит вас незамеченной.

Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей. Остается удобной моделью для женщин любого возраста.

Автор: Instagram.com Сумка дафл не теряет лидирующих позиций среди трендовых вещей.