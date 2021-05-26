Полезно ли танцевать для красоты и здоровья организма

Чтобы начать заниматься танцами, то прежде всего следует обратиться к врачу, особенно, если есть лишний вес, возраст 40+ или есть хронические болезни. Фото: pixabay

Благодаря танцам можно поддерживать хорошую физическую форму.

Кроме этого, танцы являются хорошей возможностью расслабиться, отдохнуть и получить приятные эмоции, пишет Better health chanell.

Также танцы имеют большую пользу для красоты и здоровья.

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Можно выделить то, что улучшается состояние сердца и легких; повышается мышечная сила и выносливость; улучшается тонус и нормализуется вес; укрепляются кости и снижаются риски остеопороза, улучшается координация, ловкость и гибкость; улучшается психологическое состояние; поднимается самооценка; улучшаются социальные навыки.

Чтобы начать заниматься танцами, то прежде всего следует обратиться к врачу, особенно, если есть лишний вес, возраст 40+ или есть хронические болезни. Для танцев стоит носить несколько слоев одежды, которые можно будет снять, когда тело нагреется. Перед сеансом следует делать разминку или растяжку и пить достаточно воды до, во время и после танцев. Новичкам необходимо отдыхать и не давить на себя, надевать подходящую обувь. Не надо бояться советоваться с тренером в правильности движений, их стоит сначала оценивать, а потом изучать, чтобы не травмироваться. Необходимо выполнять регулярные упражнения для укрепления ног, двигаться плавно и заканчивать танцы растяжкой и отдыхом.

Для укрепления пресса используют один из наиболее популярных и эффективных способов - планку. Часто случается, что это упражнение выполняют с ошибками и результат получается не таким, каким должен быть. Худшим в этой ситуации является то, что из-за неправильной планки можно травмироваться.