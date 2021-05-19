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среда, 19 мая 2021 12:46

Планка укрепляет пресс - как делать ее правильно

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Планка укрепляет пресс - как делать ее правильно
Худшим в этой ситуации является то, что из-за неправильной планки можно травмироваться. Фото: pixabay

Для укрепления пресса используют один из наиболее популярных и эффективных способов - планку.

Часто случается, что это упражнение выполняют с ошибками и результат получается не таким, каким должен быть, пишет popsugar.

Худшим в этой ситуации является то, что из-за неправильной планки можно травмироваться.

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Самые распространенные ошибки планки:

- свести плечи вперед, что приводит к округлению грудного отдела позвоночника - части, которая начинается с тыльной стороны шеи и опускается к грудной клетке;

- слишком высокая позиция, потому пресс не работает так сильно, как следует;

- выполняя высокую планку, люди могут опускать таз, что провоцирует чрезмерное растяжение поясничного отдела позвоночника.

"Я также вижу, как люди делают какие-то странные вещи с головой, держа планку. Это как наклон назад, будто они пытаются поднять взгляд к потолку, вывернувшись так, чтобы видеть себя в зеркале. Или свисают так низко, что им хорошо видно живот и обувь. Эти положения неправильные и могут привести к большому напряжению позвоночника. Голову нужно держать в нейтральном положении, так, чтобы она была на одной линии с шеей и спиной. Это позволит позвоночнику принять наиболее правильное состояние. Таким образом вы избежите нежелательных травм. А если вы не уверены, что правильно стоите в планке, можно воспользоваться помощью тренера или друга, которые со стороны могут оценить ваше выполнение упражнения ", - рассказывает тренер Тамара Приджетт.

Правильная планка выглядит так:

1. Надо стать на колени, опираясь на ладони и пальцы ног.

2. Поднять колени так, чтобы ноги были прямыми.

3. Ягодицы сжать, а руки разместить прямо под плечами, напрячь мышцы пресса, чтобы держать тело вверху, но не давать животу торчать.

4. Голову и позвоночник держать на одной линии, не позволяя спине прогибаться, а подбородок не подтягивать к груди.

Тело должно выглядеть, как длинная прямая шпала.

Иногда люди жалуются, что находить дневную норму шагов в 10 тыс. бывает сложно. Есть несколько советов, которые помогут каждому увеличить активность в течение дня. Например, запланировать прогулку на 30-60 мин каждый вечер или в обед.

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