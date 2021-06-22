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вторник, 22 июня 2021 14:27

Полезна ли термальная вода и как ее правильно наносить

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Полезна ли термальная вода и как ее правильно наносить
Термальная вода - не самое нужное средство и ее эффективность еще полностью не доказали. Фото: pixabay

Чтобы освежить кожу лица, для женщин популярным средством стала термальная вода.

Но ее не следует использовать во всех случаях, рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

Одной из причин, почему стоит быть осторожными с термальной водой является то, что она не увлажняет кожу. Если использовать часто, то это может привести к обезвоживанию. Ведь средство при испарении извлекает собственную влагу из кожи. Больше, чем два-три раза в день не надо ее наносить.

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Термальная вода - не самое нужное средство и ее эффективность еще полностью не доказали.

Чтобы не спровоцировать ожог кожи, нельзя пользоваться ею на открытом солнце. Также не надо ее наносить в людных местах, потому что это привлечет пыль и грязь на лицо. Эффект ухода для кожи это средство также не приносит.

"Используя термальную воду, надо помнить: основная ее функция - освежить кожу. Термальная вода распыляется на очищенную кожу или в завершении макияжа с расстояния 20-30 см. Лишнюю воду нужно удалить с лица салфеткой, аккуратно промокая. Термальная вода - это не мицеллярная вода, не тоник и не лосьон. Соответственно, она не заменяет эти продукты. Термальная вода не является уходом. Если кожа сильно обезвожена, то эту проблему лучше решать другими средствами", - рассказала эксперт.

Определить, есть ли в организме проблемы, можно благодаря лицу. Стоит обратить внимание на состояние и цвет кожи. Белки глаз должны быть белыми, ровно окрашенными. Если же они желтые, то это означает, что есть проблемы с печенью или с желчевыделительной системой.

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