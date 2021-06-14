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понедельник, 14 июня 2021 23:46

Лицо показывает проблемы организма - как увидеть сигналы

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Лицо показывает проблемы организма - как увидеть сигналы
Постоянно или часто сухие и потрескавшиеся губы свидетельствуют об обезвоживании организма. Фото: pixabay

Определить, есть ли в организме проблемы, можно благодаря лицу.

Стоит обратить внимание на состояние и цвет кожи, рассказала диетолог Тиана Фиалкова на странице в Instagram.

По ее словам, белки глаз должны быть белыми, ровно окрашенными. Если же они желтые, то это означает, что есть проблемы с печенью или с желчевыделительной системой.

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Специалист говорит, что насыщено желтые белки бывают при гепатите. Желтоватые, неровно окрашенные, с вкраплениями и сосудистыми прожилками - признак наличия интоксикации организма, или болезни печени или почек, инфекционное заболевание, отравление. Сероватый оттенок белков - хроническая усталость и апатия. Голубой - истощение защитных сил организма и, возможно, анемия.

Также стоит обратить внимание на брови. Если они густые, то это здоровый признак. Выпадение и поредение бровей с наружной трети часто бывает при АИТ, гипотиреозе, дефиците йода в организме.

Постоянно или часто сухие и потрескавшиеся губы свидетельствуют об обезвоживании организма, переедании простыми углеводами, дефиците жиров. Губы отражают состояние желудка и селезенки. А эти органы любят теплую и маслянистую пищу со специями.

Нос показывает состояние толстого кишечника. Хронический ринит и неполное дыхания часто связаны с вялым толстым кишечником и слабой функцией очистки, при склонности к запорам. Полипы в носу не первопричина ринита, а уже следствие нерешенных хронических проблем с толстым кишечником.

Для сияющей кожи необязательно покупать дорогую косметику. Можно обойтись простыми регулярными действиями, которые обеспечат качественный уход. Преимущество этих лайфхаков в том, что они бесплатные. А после применения состояние кожи заметно улучшается.

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