Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла

 
Ексклюзивы
1/5
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Просмотров: 144
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 387
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 675
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 585
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 810
Фото
Все фото
13
17
3
4
6
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Какое белье будет модным в этом сезоне
Какое белье будет модным в этом сезоне
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Видео
Все видео
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 396
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 477
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 11:31

Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла

  Комментировать
Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла
Важно также попробовать помедитировать, чтобы мозг отдохнул, отпустил негативные мысли и уменьшил стресс, который влияет на кожу. Фото: pixabay

Для сияющей кожи необязательно покупать дорогую косметику.

Можно обойтись простыми регулярными действиями, которые обеспечат качественный уход, рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти в Instagram.

Преимущество этих лайфхаков в том, что они бесплатные. А после применения состояние кожи заметно улучшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция не нужна: как уменьшить нос с помощью косметики

Итак, среди таких приемов:

- менять полотенца в ванной чаще или вытирать лицо одноразовыми салфетками;

- пить больше воды;

- ложиться спать до 23.00;

- вечером включать на телефоне режим night shift;

- делать гимнастику для лица и шеи;

- носить закрытую одежду на пляже, чтобы не обгореть.

Важно также попробовать медитировать, чтобы мозг отдохнул, отпустил негативные мысли и уменьшил стресс, который влияет на кожу. Конечно, без правильного и полезного рациона не обойтись. И еще одно важное условие - благодарить себя за результативность.

Если пользоваться неправильной косметикой, то кожа будет недостаточно очищаться. Также она станет периодически отслаиваться. Пользоваться слишком жирными и плотными кремами в теплое время года также не стоит.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинский бойцов одолели паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10469
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7686
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4509
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4428
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4023
Красота
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
13
 Просмотров: 801
Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку
Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку Просмотров: 360
Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня
Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня Просмотров: 504
Авокадо vs бананы: в чем больше пользы для красоты и здоровья
Авокадо vs бананы: в чем больше пользы для красоты и здоровья Просмотров: 144
Топ-4 продукта, которые разглаживают морщины
Топ-4 продукта, которые разглаживают морщины Просмотров: 414
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2774
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть