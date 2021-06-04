Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла

Для сияющей кожи необязательно покупать дорогую косметику.
Можно обойтись простыми регулярными действиями, которые обеспечат качественный уход, рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти в Instagram.
Преимущество этих лайфхаков в том, что они бесплатные. А после применения состояние кожи заметно улучшается.
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Итак, среди таких приемов:
- менять полотенца в ванной чаще или вытирать лицо одноразовыми салфетками;
- пить больше воды;
- ложиться спать до 23.00;
- вечером включать на телефоне режим night shift;
- делать гимнастику для лица и шеи;
- носить закрытую одежду на пляже, чтобы не обгореть.
Важно также попробовать медитировать, чтобы мозг отдохнул, отпустил негативные мысли и уменьшил стресс, который влияет на кожу. Конечно, без правильного и полезного рациона не обойтись. И еще одно важное условие - благодарить себя за результативность.
Если пользоваться неправильной косметикой, то кожа будет недостаточно очищаться. Также она станет периодически отслаиваться. Пользоваться слишком жирными и плотными кремами в теплое время года также не стоит.
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