Надоедливые черные точки на лице можно побороть в домашних условиях

Если пользоваться неправильной косметикой, то кожа будет недостаточно очищаться. Фото: pixabay

Черные точки на лице еще называют открытыми комедонами.

Образуются в момент, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи, рассказал косметолог Станислав Арканников в Instagram.

Черные точки могут появляться по разным причинам. Одна из них - генетическая. Если расширенные поры достались в наследство, то сузить их полностью не получится, только на некоторое время. Еще одна причина - гормональная. Во время полового созревания из-за гормонального скачка начинает больше выделяться кожное сало. Из-за этого возникают угри и черные точки, акне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что надо есть для баланса гормонов

Неправильное питание также является фактором, влияющим на черные точки на лице. Ученые замечают, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились: жирные блюда, шоколад, молоко и жирные молочные продукты, углеводы, сахар. ⠀

Если пользоваться неправильной косметикой, то кожа будет недостаточно очищаться. Также она станет периодически отслаиваться. Пользоваться слишком жирными и плотными кремами в теплое время года также не стоит.

Предупредить такие проблемы можно и простыми методами в домашних условиях. Советуют умываться два раза в день. Нельзя забывать об умывании утром, так как в это время максимально выделяется кожное сало. Надо избавиться от косметики, из-за которой ранее образовывались черные точки. Сузить поры можно спиртом и спиртосодержащими составами. Часто использовать спирт не нужно, так как он сушит кожу, а это вызывает ее старение. Зато можно активно пользоваться пилингами для домашнего ухода с миндальной кислотой.

Также есть виды процедур у косметолога для избавления от черных точек. Но классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Современные технологии - это нетравматичные чистки с использованием химических пилингов и специальных приспособлений. Лучший пилинг, который размягчает черные точки, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградний пилинг. После него поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу. Косметолог их легко только удаляет с кожи без травм для нее.

Новаторства в косметологии не всегда могут быть полезны для здоровья и не всегда могут подходить всем. О некоторых новых и полезных процедурах стоит узнать как можно больше информации. Одна из новинок - Clean Beauty. Не все органические компоненты полезны, а синтетические - вредные. Именно такой подход в концепции Clean Beauty. Главное - это безопасный состав, экологическая упаковка и этический подход к разработке и тестированию средств.