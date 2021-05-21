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пятница, 21 мая 2021 15:01

Модные и полезные процедуры, чтобы поддерживать красоту кожи

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Модные и полезные процедуры, чтобы поддерживать красоту кожи
Косметология не стоит на месте, поэтому больше новых средств и процедур для красоты. Фото: pixabay

Новаторства в косметологии не всегда могут быть полезны для здоровья и не всегда могут подходить всем.

О некоторых новых и полезных процедурах стоит узнать как можно больше информации, пишет "Обозреватель".

Одна из новинок - Clean Beauty. Не все органические компоненты полезны, а синтетические - вредные. Именно такой подход в концепции Clean Beauty. Главное - это безопасный состав, экологическая упаковка и этический подход к разработке и тестированию средств.

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Комбинированные чистки поддерживают результат в борьбе с различными проблемами. Количество предлагаемых методик и брендов, заложенных в основу процедуры, увеличилось вдвое. Их необходимо в среднем делать раз в месяц.

Биоревитализация - увлажнение и питание по запросу состояния кожи. Биоревитализация максимально насыщает кожу влагой и надолго дарит ей свежий и увлажненный вид. Ее следует повторять два раза в год.

Fire & Ice обеспечивает мощный дренажный эффект и лифтинг. Кожа обновляется и подтягивается за один сеанс, поэтому процедура идеальна перед важным событием, когда требуется мгновенный результат.

Пилинги надо делать в зависимости от сезона, показаний и возраста. Основная их функция - удаление ороговевших частиц кожи, которые могут помочь тусклому тону кожи, закупорке пор и появлению высыпаний. Особую популярность среди этого типа процедур получили Prx-t33 карбоновый и TCA.

Утром часто бывает, что отекает лицо. Есть определенные продукты, которые провоцируют такую ​​проблему. Одним из продуктов, который вызывает отечность, является соль. Ее которую добавляют почти во все блюда. Соль содержится еще и в таких продуктах, как сыр, хлеб, кукурузные хлопья, замороженные овощные смеси и др. Надо читать этикетки продуктов и стараться добавлять меньше соли в блюда.

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Дата
21
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