Пловец Лисогор посоветовал, как держать себя в форме на дистанционной работе

Олег Лисогор поделился, как держать себя в форме на удаленной работе. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Многократный чемпион мира и Европы по плаванию 42-летний Олег Лисогор поделился утренними ритуалами.

Советами, как держать себя в форме на удаленной работе, участник трех Олимпийских игр поделился на съеме третьего сезона шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

"Первый совет - занимайтесь банальной утренней ходьбой. Начните с 15 минут. Ходить можно где угодно: в парке, на стадионе, даже дома. После определенного момента захочется ускориться - легкая пробежка тоже не помешает", - поделился спортсмен.

Несколько раз в неделю Лисогор занимается плаванием. Но он сказал, что те, кому такие нагрузки не нравятся или не подходят, могут заняться другими активностями.

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"Второй совет - делайте утром легкие упражнения. Это могут быть приседания, отжимания, гимнастика. Пусть сначала хочется спать и отдыхать, в какой-то момент эти занятия начнут заряжать энергией на весь день", - сказал пловец.

С возрастом у человека меняется скорость обмена веществ, так как уменьшается количество мышечной массы тела. После 30 лет стоит пересматривать свой рацион.