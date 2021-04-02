Переедание и соцсети не борются со стрессом, а обостряют

Переедание вредит нервной системе на физическом уровне. Фото: pixabay

Действия человека вызывают ее эмоциональное состояние.

Ученые утверждают, что некоторые привычки серьезно влияют на психоэмоциональний фон, пишет "Наша мама".

Эту теорию описал в книге психиатр из США Джадсон Брюэр.

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Он утверждает, что люди, которые хотят справиться со стрессом и заедают его, только ухудшают ситуацию. Переедание вредит нервной системе на физическом уровне. Также сам человек может себя корить за чрезмерный аппетит.

Многие люди пытаются "отдохнуть" с помощью социальных сетей, однако листая ленту новостей они нагружают нервную систему еще больше, чем при интенсивной работе.

Из-за одиночества человек нередко чувствует грусть, потерю мотивации, а иногда и проблемы со здоровьем. Специалисты утверждают, что это состояние может оказать негативное влияние на организм.