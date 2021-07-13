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Перечень напитков, провоцирующих целлюлит

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Перечень напитков, провоцирующих целлюлит
Газированная вода имеет много сахара и других добавок, которые вредят здоровью и образуют целлюлит. Фото: pixabay

На появление целлюлита влияют различные факторы, в том числе и то, что человек ест.

Некоторые продукты способствуют тому, чтобы кожа была в тонусе, а некоторые вызывают целлюлит, пишут "Комментарии".

Не только еда, но и напитки могут стать причиной проблемы. Именно поэтому о некоторых из них стоит забыть и вычеркнуть из рациона.

Кофе - тот напиток, которым не надо злоупотреблять, особенно растворимым. Кофеин стимулирует выработку адреналина, поэтому целлюлит будет более заметным. Лучше заменить его цикорием. Он очищает организм от токсинов и шлаков, помогает нормализовать вес.

Обработанное молоко также продукт-табу для тех, кто хочет жить без целлюлита. Магазинное молоко обрабатывают в несколько этапов и организм труднее его переваривает. Непереваренные вещества всасываются в кровь и откладываются под кожей. Это приводит к воспалительным процессам, отечности и целлюлиту.

Газированная вода содержит много сахара и других добавок, которые вредят здоровью и образуют целлюлит. Это может делать и минеральная вода, которую обычно пьют для лучшей работы желудка. Газы задерживают воду в организме и нарушают микроциркуляцию, поэтому и появляются отечность и застойные процессы.

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Пиво и сидр содержат растительный эстроген - гормон, транспортирующий шлаки из жизненно важных органов в те места, где продукты распада будут менее опасны для организма. Именно там и образуется целлюлит. Алкогольные напитки еще и повышают аппетит.

Чтобы бороться с целлюлитом, необходимо: нормализовать питание, то есть исключить пищевой мусор, который замедляет обмен веществ; уменьшить слой лишней жировой ткани; наладить режим питья воды; избавиться от вредных привычек; заняться спортом или увеличить физическую активность; увеличить кровообращение и плотность кожи в проблемных зонах: скрабы, холодные и горячие обертывания, различные антицеллюлитные кремы, массаж сухой щеткой, LPG-массаж, ручной, вакуумный (баночный) массаж.

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