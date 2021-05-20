Алгоритм действий, чтобы избавиться от целлюлита

Целлюлит портит вид и здоровье тела.
О причинах появления и способах избавиться рассказала диетолог Ева Шишова в Instagram.
Причины появления целлюлита:
- недостаток коллагена и эластина;
- изменение структуры соединительной ткани;
- большое количество жировой ткани;
- плохой обмен веществ;
- наследственность;
- гормональный дисбаланс;
- вредные привычки (алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофе и т. д.);
- неправильное питание;
- отсутствие водного режима;
- низкая физическая активность.
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Чтобы бороться с целлюлитом, необходимо:
- нормализовать питание, то есть исключить пищевой мусор, который замедляет обмен веществ;
- уменьшить слой лишней жировой ткани;
- наладить режим питья воды;
- избавиться от вредных привычек;
- заняться спортом или увеличить физическую активность;
- увеличить кровообращение и плотность кожи в проблемных зонах: крабы, холодные и горячие обертывания, различные антицеллюлитные кремы, массаж сухой щеткой, LPG-массаж, ручной, вакуумный (баночный) массаж.
По словам специалиста, если эти методы выполнять регулярно и комплексно, то они дадут результат.
В рацион можно добавить только один фрукт, который поможет избавиться от целлюлита - грушу. Также из него можно приготовить смузи. Надо взять половину груши, две чашки любого растительного молока, четверть кружки протеиновой пудры и несколько кубиков льда. Но тогда грушевый смузи надо пить ежедневно.
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