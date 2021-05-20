Алгоритм действий, чтобы избавиться от целлюлита

Методы ухода за собой позволят избавиться от целлюлита. Фото: pexels

Целлюлит портит вид и здоровье тела.

О причинах появления и способах избавиться рассказала диетолог Ева Шишова в Instagram.

Причины появления целлюлита:

- недостаток коллагена и эластина;

- изменение структуры соединительной ткани;

- большое количество жировой ткани;

- плохой обмен веществ;

- наследственность;

- гормональный дисбаланс;

- вредные привычки (алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофе и т. д.);

- неправильное питание;

- отсутствие водного режима;

- низкая физическая активность.

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Чтобы бороться с целлюлитом, необходимо:

- нормализовать питание, то есть исключить пищевой мусор, который замедляет обмен веществ;

- уменьшить слой лишней жировой ткани;

- наладить режим питья воды;

- избавиться от вредных привычек;

- заняться спортом или увеличить физическую активность;

- увеличить кровообращение и плотность кожи в проблемных зонах: крабы, холодные и горячие обертывания, различные антицеллюлитные кремы, массаж сухой щеткой, LPG-массаж, ручной, вакуумный (баночный) массаж.

По словам специалиста, если эти методы выполнять регулярно и комплексно, то они дадут результат.

В рацион можно добавить только один фрукт, который поможет избавиться от целлюлита - грушу. Также из него можно приготовить смузи. Надо взять половину груши, две чашки любого растительного молока, четверть кружки протеиновой пудры и несколько кубиков льда. Но тогда грушевый смузи надо пить ежедневно.