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пятница, 09 апреля 2021 18:00

Назвали фрукт, который лишает целлюлита

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Назвали фрукт, который лишает целлюлита
Чтобы избавиться от целлюлита, нужно есть грушу, или готовить смузи с ней. Фото: pixabay

Питание человека непосредственно влияет на состояние его кожи.

Чтобы кожа оставалась чистой и здоровой, следует придерживаться диеты с низким содержанием химических веществ, заявила дерматолог из Великобритании Карен Фишер, передает Daily Mail.

В ее книге "Кухня для здоровой кожи" специалист советует конкретные продукты, которые оказывают положительное влияние на кожу. По ее словам, в рацион можно добавить только 1 фрукт, который поможет избавиться от целлюлита - грушу. Также из него можно приготовить смузи. Надо взять половину груши, 2 чашки любого растительного молока, четверть кружки протеиновой пудры и несколько кубиков льда. Но тогда грушевый смузи надо пить ежедневно.

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Для хорошего состояния кожи следует избегать молочных продуктов, сладостей, пшеницы и большинства злаков (кроме овса), фастфуда, хлопьев для завтрака и алкоголя. Следует больше есть овощи, нежирное мясо и свежую рыбу.

Важным условием является и активный образ жизни. Ежедневные упражнения и привычки прекрасная альтернатива. Это может быть ходьба, бег трусцой, йога или пилатес - нужно уделять не менее 40 - 60 минут в день. Дерматолог утверждает, что частыми причинами целлюлита является современное западное питание и малоподвижный образ жизни.

Часто, ухаживая за лицом, на одно средство наносят другое. Специалисты утверждают, что на самом деле уход за кожей имеет только 3 этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца. Косметолог-дерматолог Пол Джаррод Франк из Нью-Йорка уверяет, что лучше ничего не усложнять. Многие слои ухаживающих средств приводят к разнообразным проблемам.

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