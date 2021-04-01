Уход за лицом имеет несколько этапов

 
Ексклюзивы
1/5
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 351
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 819
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 540
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 486
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 279
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 531
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 531
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 909
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
7
6
7
6
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 765
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 477
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 207
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 531
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 1053
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 12:52

Уход за лицом имеет несколько этапов

  Комментировать
Уход за лицом имеет несколько этапов
Солнцезащитный крем нужно наносить утром целый год, даже когда зима. Фото: pixabay

Часто, ухаживая за лицом, на одно средство наносят другое.

Специалисты утверждают, что на самом деле уход за кожей имеет только 3 этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца, пишет Forbes.

Косметолог-дерматолог Пол Джаррод Франк из Нью-Йорка уверяет, что лучше ничего не усложнять. Многие слои ухаживающих средств приводят к разнообразным проблемам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами

"Общей тенденцией чрезмерного использования продуктов является то, что мы называем" синдромом чувствительной кожи "... Будь то уход за кожей, косметические процедуры, питание, физические упражнения или профессиональные усилия - жизнь не должна быть такой сложной, чтобы достичь хорошего результата ", - говорит врач.

Процедура ухода за кожей должна состоять из следующих этапов: моющее средство, промывка теплой водой, средство для типа кожи, массаж лица и шеи круговыми движениями, смыв теплой водой.

"Мне нравится гиалуроновая кислота для повышения влажности, и розовая вода для противовоспалительного процесса и успокоения чувствительной кожи. Аккуратно нанесите средство на лицо круговыми движениями снизу вверх", - рекомендует доктор Франк.

Солнцезащитный крем нужно наносить утром целый год, даже когда зима. Его следует наносить тогда, когда солнцезащитный хорошо впитаеться в кожу.

Ретиноид или сыворотку надо наоборот - использовать вечером. Это средство должно содержать витамин С, чтобы предотвратить симптомам старения, как: сухость и тусклость кожи, морщины, пигментация.

Для очищения кожи от макияжа некоторые пользуются мицеллярной водой. Есть и те, кто умывается простой водой, а кто-то игнорирует очищающие средства и смывает молочком, лосьоном, тоником. Недавно появился новый способ очистки кожи после макияжа - газированная вода. Специалисты говорят, что именно она помогает азиаткам достичь эффекта фарфоровой кожи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уход за лицом имеет несколько этапов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Грабители замучили известного композитора и поэта

Впервые выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну из 2 тыс. беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 14805
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 12863
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 12394
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4707
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4041
Красота
Первые шаги правильного питания: какие продукты заменят сахар, майонез и масло
Первые шаги правильного питания: какие продукты заменят сахар, майонез и масло Просмотров: 360
Составили рейтинг продовжености жизни от различных видов спорта
Составили рейтинг продовжености жизни от различных видов спорта Просмотров: 486
Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм
Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм Просмотров: 63
5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома
5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома Просмотров: 225
Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами
Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Ярош приоткрыл тайну относительно политических амбиций
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Голосов: 334
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть