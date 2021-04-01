Уход за лицом имеет несколько этапов

Солнцезащитный крем нужно наносить утром целый год, даже когда зима. Фото: pixabay

Часто, ухаживая за лицом, на одно средство наносят другое.

Специалисты утверждают, что на самом деле уход за кожей имеет только 3 этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца, пишет Forbes.

Косметолог-дерматолог Пол Джаррод Франк из Нью-Йорка уверяет, что лучше ничего не усложнять. Многие слои ухаживающих средств приводят к разнообразным проблемам.

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"Общей тенденцией чрезмерного использования продуктов является то, что мы называем" синдромом чувствительной кожи "... Будь то уход за кожей, косметические процедуры, питание, физические упражнения или профессиональные усилия - жизнь не должна быть такой сложной, чтобы достичь хорошего результата ", - говорит врач.

Процедура ухода за кожей должна состоять из следующих этапов: моющее средство, промывка теплой водой, средство для типа кожи, массаж лица и шеи круговыми движениями, смыв теплой водой.

"Мне нравится гиалуроновая кислота для повышения влажности, и розовая вода для противовоспалительного процесса и успокоения чувствительной кожи. Аккуратно нанесите средство на лицо круговыми движениями снизу вверх", - рекомендует доктор Франк.

Солнцезащитный крем нужно наносить утром целый год, даже когда зима. Его следует наносить тогда, когда солнцезащитный хорошо впитаеться в кожу.

Ретиноид или сыворотку надо наоборот - использовать вечером. Это средство должно содержать витамин С, чтобы предотвратить симптомам старения, как: сухость и тусклость кожи, морщины, пигментация.

Для очищения кожи от макияжа некоторые пользуются мицеллярной водой. Есть и те, кто умывается простой водой, а кто-то игнорирует очищающие средства и смывает молочком, лосьоном, тоником. Недавно появился новый способ очистки кожи после макияжа - газированная вода. Специалисты говорят, что именно она помогает азиаткам достичь эффекта фарфоровой кожи.