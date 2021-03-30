Появился новый способ смыть макияж с лица

Пузырьки газировки очень осторожно снимают грязь с поверхности кожи и не вредят ей, как некоторые агрессивные скрабы. Фото: pixabay

Для очищения кожи от макияжа некоторые пользуются мицеллярной водой.

Есть и те, кто умывается простой водой, а кто-то игнорирует очищающие средства и смывает молочком, лосьоном, тоником, пишет Cosmopolitan.

Недавно появился новый способ очистки кожи после макияжа - газированная вода. Специалисты говорят, что именно она помогает азиаткам достичь эффекта фарфоровой кожи.

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По словам американского дерматолога Денди Енгельмана, газированная вода способствует расширению кровеносных сосудов и артериальных окончаний капилляров, повышает кровообращение. Благодаря этому в кожу попадает больше кислорода и питательных веществ, поэтому она эффективнее регенерируется. Клетки омолаживаются, лицо сияет, а все раздражения на коже исчезают быстрее.

Также ученый говорит, что такое умывания можно считать пилингом. Пузырьки газировки очень осторожно снимают грязь с поверхности кожи и не вредят ей, как некоторые агрессивные скрабы. Еще одно положительное влияние - кислотный баланс. Обычная вода провоцирует сухость кожи из-за своего химического состава. Зато кислотный баланс газированной воды похож на водородный показатель человека.

Чтобы правильно умываться газированной водой, нужно сначала налить ее в глубокую чашу. После погрузить лицо и держать 10-15 секунд. Если есть неприятные ощущения, то к газировке можно добавить обычную воду. Процедуру можно повторять не каждый день, а 1 или 2 раза в неделю. Если же кожа чувствительная, то сначала стоит проконсультироваться с косметологом. После процедуры кожу следует протереть ватными дисками.

Чистка лица и пилинг - это 2 процедуры, которые действуют на кожу по-разному. Поэтому они и имеют разный результат. Чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, так как образуются чистые поры, кожа дышит. Это не эстетическая, а скорее гигиеническая необходимость.