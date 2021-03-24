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среда, 24 марта 2021 17:00

Чистку и пилинг кожи надо делать одновременно

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Чистку и пилинг кожи надо делать одновременно
Пилинг не может заменить чистку, и наоборот, но они работают отлично в дуэте. Фото: pixabay

Чистка лица и пилинг - это 2 процедуры, которые действуют на кожу по-разному.

Поэтому они и имеют разный результат после, рассказала косметолог Татьяна Моторина в Instagram.

Специалист объяснила, какую процедуру лучше выбрать и какие у них назначения. По ее словам, чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, так как образуются чистые поры, кожа дышит. Это не эстетическая, а скорее гигиеническая необходимость.

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Частота проведения процедуры зависит от типа и состояния кожи, вида чистки, правильно подобранного домашнего ухода, питания, вредных привычек. Увеличить время между чистками можно благодаря курсу пилингов.

Косметолог объясняет, что во время химического пилинга удаляют верхние слои кожи, и в дальнейшем она обновляется. Процедура повышает тонус кожи, выравнивает ее рельеф, улучшает качество, разглаживает морщины. С помощью пилинга можно избавиться и от других неприятностей: лишнего салоотделения, пигментации, постакне и пр.

Если есть показания, то эти 2 процедуры надо делать вместе, то есть после чистки сразу пилинг. Это означает, что пилинг не может заменить чистку, и наоборот, но они работают отлично в дуэте.

Чтобы кожа была сияющей и здоровой, недостаточно использовать пенки, эксфолианты (средства для отшелушивания и очищения кожи) и массажеры для лица. Лучше не использовать спонж для умывания. Их невозможно полностью продезинфицировать. Поэтому бактерии и грязь, которые останутся внутри спонжа, попадут на кожу и в поры. Из-за этого могут возникнуть покраснения, воспаления и акне.

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