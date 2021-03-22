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понедельник, 22 марта 2021 17:38

Чего не стоит делать во время умывания: 3 наиболее распространенные ошибки

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Чего не стоит делать во время умывания: 3 наиболее распространенные ошибки
Вытирать кожу лица нужно одноразовыми бумажными полотенцами. Фото: unsplash

Чтобы кожа была сияющей и здоровой, недостаточно использовать пенки, эксфолианты (средства для отшелушивания и очищения кожи) и массажеры для лица.

Лучше не использовать спонж для умывания. Их невозможно полностью продезинфицировать. Поэтому бактерии и грязь, которые останутся внутри спонжа, попадут на кожу и в поры. Из-за этого могут возникнуть покраснения, воспаления и акне, пишет ELLE.

Вытирать кожу лица нужно одноразовыми бумажными полотенцами. Во влажной среде на полотенцах быстро размножаются бактерии. Лучше выбрать плотные, мягкие и бесцветные бумажные полотенца.

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После того как приняли душ, стоит умыться. Компоненты, которые есть в составе шампуней и гелей для душа, могут быть опасными для кожи лица. После мытья головы надо умываться, чтобы очистить лицо от остатков шампуня. Также следите за тем, чтобы струя воды не попадала на лицо долгое время в душе. Это пересушивает кожу и лишает ее защитного барьера.

Умывание требует деликатного подхода. Даже неправильная температура воды во время такой процедуры может стать причиной появления раздражения и акне. Перед умыванием всегда нужно удалять макияж. Еще до использования средства для очищения лица желательно протереть кожу влажными салфетками или ватным диском, смоченным парой капель лосьона.

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