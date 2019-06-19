Как правильно умываться: советы дерматологов

Умывание перед сном является обязательной процедурой. ФОТО: brit.co

Умывание требует деликатного подхода. Даже неправильная температура воды во время такой процедуры может стать причиной появления раздражения и акне.

Советы от дерматологов насчет того, как правильно умываться, подал ресурс brit.co.

1. Перед умыванием всегда удалять макияж. Еще до использования средства для очищения лица желательно протереть кожу влажными салфетками или ватным диском, смоченным парой капель лосьона.

"Главное — убедиться, что они не содержат в себе спирта. Иначе возникнет чрезмерная сухость кожи и раздражение ", — объясняет дерматолог Дина Беган.

2. Умываться холодной либо чуть теплой водой. "Горячая вода имеет абразивный эффект. Она очищает кожу от защитного жира, вызывая сухость. Как следствие, возможно появление угрей, раздражения и высыпаний", — говорит доктор Шари Маркбейн, доцент кафедры дерматологии Школы медицины Нью-Йоркского университета.

3. Выделять на умывание не более 30-60 секунд. Если делать это дольше, кожа будет пересыхать.

4. Наносить средство для очищения кожи лица пальцами. Мягкими круговыми движениями растирать. Смывать все теплой водой.

5. Вытирать лицо мягким хлопчатобумажным полотенцем.

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6. Не пользоваться скрабом каждый день. Достаточно 2-3 раз в неделю.

7. Умываться не чаще двух раз в день. Иначе можно смыть естественный защитный слой кожи.

"Тем, у кого сухая или чувствительная кожа, достаточно умываться один раз в сутки — перед сном. Людям с жирным типом кожи лучше проводить эту процедуру дважды в день. Также важно учитывать, какими дополнительными средствами для лица вы пользуетесь. К примеру, если наносите на ночь препарат против акне, утром следует очистить от него кожу ", — советует доктор Маркбейн.

8. Обязательно умываться на ночь. "Лучше пропустить утреннее умывание, чем проигнорировать эту процедуру перед сном. Прежде чем отправиться в постель, очень важно удалить макияж и грязь, которые накопились на коже в течение дня. Даже одна ночь с макияжем на лице может обернуться появлением серьезного акне с болезненными кистозными образованиями", — предостерегает Маркбейн.

9. После умывания увлажнять лицо. Это позволит поддерживать естественный защитный слой кожи. Утром рекомендуется использовать увлажняющий крем с SPF 30: такое средство не только увлажнение обеспечит, но и защитит от ультрафиолетовых лучей.

Нельзя умываться под душем. Причиной этому является неправильная температура воды. Если она слишком высока, вымывается кожный жир, предназначенный для защиты эпидермиса от пересыхания. Как следствие, кожа лица начинает шелушиться и покрываться микротрещинами.