Определили лучшее время дня, чтобы принимать душ

Исследования показывают, что оптимальное время для принятия душа - от одного до двух часов до сна. Фото: pixabay

Сон улучшится, если перед тем, как идти в постель, принять теплый душ или ванну.

Мнения людей часто отличаются - кто-то любит мыться утром, а кто-то вечером, пишет Express.

Косметологи утверждают, что для здоровья кожи лучше проводить водные процедуры в вечернее время. Тогда душ улучшает здоровье кожи. Ведь вода очищает ее перед сном, удаляя грязь, которая накопилась за день, а также пыль и пот.

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Также, если принять душ вечером, то не забиваются поры и, как следствие, нет черных точек, прыщей или высыпаний.

Исследования показывают, что оптимальное время для принятия душа - от одного до двух часов до сна. Это помогает естественному ритму организма лучше циркулировать.

Ежедневное принятие душа опасно для кожи и здоровья Специалисты рассказали, что ежедневный душ может быть опасен для здоровья человека. Согласно утверждению экспертов, на коже находится множество полезных бактерий, которые из-за частых гигиенических процедур могут исчезнуть.