Почему опасно принимать душ каждый день

Слишком частое мытье смывает полезные бактерии и делает кожу сухой

Ежедневное принятие душа опасно для кожи и здоровья Специалисты рассказали, что ежедневный душ может быть опасен для здоровья человека.

Согласно утверждению экспертов, на коже имеется множество полезных бактерий, которые из-за часто гигиенической процедуры могут исчезнуть.

Доктор Крис, являющийся резидентом шоу This Morning, сообщил, что существуют липидный барьер, который защищает кожу от вредного воздействия.

Если во время принятия душа используется горячая вода, то удаляются полезные микроорганизмы, это вызывает осложнения. Из-за сухой и потрескавшейся кожи вредоносные бактерии могут попадать в организм человека, а это приводит к возникновению кожных инфекций и аллергических реакций.

Использование антибактериального мыла может нарушить баланс микроорганизмов на коже. Из-за этого могут появиться более устойчивые к антибиотикам организмов бактерии. Известно, что применение антисептиков и частое мытьё провоцируют противомикробную резистентность, а также повреждение кожного покрова. Научные сотрудники провели эксперимент, в котором принял участие медицинский персонал: у всех была повреждена кожа рук вследствие частого мытья и ношения перчаток.

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Выяснилось, они подвергались большему количеству инфекций. По этой причине эксперты сделали вывод, что при частом мытье рук происходит нарушение кожного покрова. У человека на теле имеется множество аллергенов, и во время принятия душа они смываются.

Однако эксперты утверждают, если прибегать к гигиенической процедуре каждый день, можно лишить кожу влаги.

Солнце - главный внешний враг молодости кожи и организма в целом. Кожа стареет не столько от возраста, сколько преждевременно вследствие гликостариння (от сахара) и фотостарения (от солнца). До 80% старения кожи может быть связано с воздействием солнца. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси. Молодость кожи зависит от коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (ГК). В течение нескольких часов после воздействия УФ-лучей в коже вырабатываются ферменты (матричные металлопротеиназы), которые вызывают деградацию коллагена, эластина и уменьшение количества ГК. Итог: дряблость кожи и морщины. Загар - это микроопик. Он имеет накопительный эффект и со временем может привести к повреждению ДНК. Это особенно опасно для детей. Накопленные микроопикы могут привести к меланоме (раке кожи). Ежегодно случаи выявления меланомы растут на 8%, что прямо пропорционально моде на загар.