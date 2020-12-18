Назвали недостаток популярного бьюти-тренда для кожи

Слаггинг или slugging - это корейский тренд в уходе за кожей, предназначенный для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Фото: pixabay

Слаггинг является одним из бьюти-трендов, которые пришли к нам из Кореи.

Специалисты спорят о пользе процедуры для кожи, пишет Glamour.

Слаггинг или slugging - это корейский тренд в уходе за кожей, предназначенный для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Процедура помогает избавиться от этих проблем с помощью вазелина. Надо наносить вазелин тонким слоем на кожу лица в экстренных случаях, когда ее состояние особенно ухудшилось. Также они могут делать такую ​​"маску" перед сном.

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Таким образом верхний слой дермы защищают липиды. Когда уменьшается их количество, то кожа теряет влагу и защитный барьер. Это может произойти из-за неправильного ухода, чрезмерного пилинга, повреждения агрессивными внешними факторами или спровоцировано генетическим путем. Вазелин создает на коже пленку, которая удерживает влагу. Если долго пользоваться этим sos-методом, то он прекратит помогать и сможет даже ухудшить ситуацию.

Тем, у кого комбинированная кожа, лучше не экспериментировать с вазелином.

"Я против использования вазелина для кожи лица - какого бы хорошего качества он ни был. Это минеральное масло, которое не очень хорошим образом действует на липиды кожи. Использование вазелина может привести к еще большей сухости кожи. Есть много других альтернативных вариантов: помочь коже могут , например, натуральные масла ", - говорит дерматолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Кристина Зырянова.

По ее словам, вазелин - это продукт переработки нефти. Он состоит из смеси минеральных масел и парафинов. Для кожи он безопасен, но в нем нет полезных компонентов. Вазелин используют в косметике, в качестве основы для жирных мазей для содержания веществ на поверхности. Он не растворяется ни в воде, ни в спирте. Поэтому, если кожа склонна к появлению акне, то вазелин приведет к обострению проблемы, а на сухой коже образуется окклюзионно нерастворимая пленка. Также следует отличать вазелин от петролатума. Ведь вазелин - это как непроницаемая пленка, а петролатум - полупроницаемая, поэтому он более легкий для кожи.

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