Назвали недостаток популярного бьюти-тренда для кожи

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 216
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 729
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 900
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1593
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 549
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
6
12
3
7
&quot;Полностью натуральная&quot;: выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
Без проведения конкурса: выбрали &quot;Мисс Украина Вселенная-2020&quot;
Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
Ароматы и уход: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали свой бренд
Ароматы и уход: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали свой бренд
Екатерина Кухар восхитила изысканным мини-платьем в шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Екатерина Кухар восхитила изысканным мини-платьем в шоу "Танці з зірками"
&quot;Аромат - это портал&quot;: Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Видео
Все видео
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 504
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1341
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 765
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 252
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4824
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 252
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
пятница, 18 декабря 2020 23:46

Назвали недостаток популярного бьюти-тренда для кожи

  Комментировать
Назвали недостаток популярного бьюти-тренда для кожи
Слаггинг или slugging - это корейский тренд в уходе за кожей, предназначенный для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Фото: pixabay

Слаггинг является одним из бьюти-трендов, которые пришли к нам из Кореи.

Специалисты спорят о пользе процедуры для кожи, пишет Glamour.

Слаггинг или slugging - это корейский тренд в уходе за кожей, предназначенный для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Процедура помогает избавиться от этих проблем с помощью вазелина. Надо наносить вазелин тонким слоем на кожу лица в экстренных случаях, когда ее состояние особенно ухудшилось. Также они могут делать такую ​​"маску" перед сном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему кусать губы - плохая привычка и как от нее избавиться

Таким образом верхний слой дермы защищают липиды. Когда уменьшается их количество, то кожа теряет влагу и защитный барьер. Это может произойти из-за неправильного ухода, чрезмерного пилинга, повреждения агрессивными внешними факторами или спровоцировано генетическим путем. Вазелин создает на коже пленку, которая удерживает влагу. Если долго пользоваться этим sos-методом, то он прекратит помогать и сможет даже ухудшить ситуацию.

Тем, у кого комбинированная кожа, лучше не экспериментировать с вазелином.

"Я против использования вазелина для кожи лица - какого бы хорошего качества он ни был. Это минеральное масло, которое не очень хорошим образом действует на липиды кожи. Использование вазелина может привести к еще большей сухости кожи. Есть много других альтернативных вариантов: помочь коже могут , например, натуральные масла ", - говорит дерматолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Кристина Зырянова.

По ее словам, вазелин - это продукт переработки нефти. Он состоит из смеси минеральных масел и парафинов. Для кожи он безопасен, но в нем нет полезных компонентов. Вазелин используют в косметике, в качестве основы для жирных мазей для содержания веществ на поверхности. Он не растворяется ни в воде, ни в спирте. Поэтому, если кожа склонна к появлению акне, то вазелин приведет к обострению проблемы, а на сухой коже образуется окклюзионно нерастворимая пленка. Также следует отличать вазелин от петролатума. Ведь вазелин - это как непроницаемая пленка, а петролатум - полупроницаемая, поэтому он более легкий для кожи.

Чтобы отсрочить старение и воплотить мечту в жизнь надо очень постараться. О том, как это сделать рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук. Специалист познакомила с теломерной теорией старения. В 60-х годах было установлено, что человеческие клетки имеют предел деления. А при делении клетки укорачиваются концевые участки хромосом - теломеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали недостаток популярного бьюти-тренда для кожи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 29882
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 17938
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 12933
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 12321
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9234
Красота
Почему кусать губы - плохая привычка и как от нее избавиться
Почему кусать губы - плохая привычка и как от нее избавиться Просмотров: 504
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
4
 Просмотров: 2322
Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
6
 Просмотров: 1197
Что делать, чтобы не выпадали волосы
Что делать, чтобы не выпадали волосы Просмотров: 1053
Как нарастить ресницы - классический алгоритм
Как нарастить ресницы - классический алгоритм Просмотров: 81
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 305
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть